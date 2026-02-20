0
Alineaciones Sporting Cristal vs Universitario: oncenas de Autuori y Rabanal para ganar en el Gallardo

Conoce cuáles son las alineaciones que formarán Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura 2026.

Jasmin Huaman
Sporting Cristal recibirá a Universitario en el estadio Gallardo.
Sporting Cristal recibirá a Universitario en el estadio Gallardo.
Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán en la fecha 4 del Apertura en busca de sumar puntos en la tabla general. Los técnicos Paulo Autuori y Javier Rabanal buscan presentar los mejores once de cara al clásico moderno. Los hinchas están a la espera de un emocionante partido de ida y vuelta.

Posible alineación de Sporting Cristal

  • Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal buscará conseguir una victoria frente a Universitario de Deportes y vencer a uno de los candidatos a ganar el Torneo Apertura. El elenco celeste está concentrado al 100% en seguir sumando puntos en la Liga 1 para mantenerse entre los primeros lugares en el inicio del torneo local. El brasileño Vizeu es la carta principal de gol por parte de los locales.

Sporting Cristal

Sporting Cristal recibirá a Universitario.

Los dirigidos por Paulo Autuori tendrán que salir a enfrentar el partido con toda su artillería en busca de mantenerse en el buen camino para conseguir ser campeones y vencer a su rival directo es lo mejor que pueden hacer para entrar en carrera.

Posible alineación de Universitario

  • Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

El objetivo de Universitario de Deportes es salir campeón este 2026 para conseguir el tetracampeonato, un hecho histórico en su historia. Para ello, tienen que enfrentarse a uno de los equipos que apunta a alzar el título de la Liga 1. A diferencia de Cristal, la 'U' no está compitiendo en torneos internacionales por el momento tras haberse clasificado de manera directa a la fase de grupos.

Universitario

La última victoria de Universitario en el Gallardo fue en el Clausura 2025.

A pesar de tener menos presión para llevarse los tres puntos, Universitario no se tomará este encuentro con ligereza. De ganar, los dirigidos por Javier Rabanal podrían volver a los primeros lugares de la tabla acompañando a los actuales líderes del Apertura.

Jasmin Huaman
Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

