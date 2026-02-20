- Hoy:
Alineaciones Sporting Cristal vs Universitario: oncenas de Autuori y Rabanal para ganar en el Gallardo
Conoce cuáles son las alineaciones que formarán Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán en la fecha 4 del Apertura en busca de sumar puntos en la tabla general. Los técnicos Paulo Autuori y Javier Rabanal buscan presentar los mejores once de cara al clásico moderno. Los hinchas están a la espera de un emocionante partido de ida y vuelta.
PUEDES VER: Sporting Cristal venció 4-0 a Universitario y causa preocupación extrema en hinchada crema
Posible alineación de Sporting Cristal
- Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
Sporting Cristal buscará conseguir una victoria frente a Universitario de Deportes y vencer a uno de los candidatos a ganar el Torneo Apertura. El elenco celeste está concentrado al 100% en seguir sumando puntos en la Liga 1 para mantenerse entre los primeros lugares en el inicio del torneo local. El brasileño Vizeu es la carta principal de gol por parte de los locales.
Sporting Cristal recibirá a Universitario.
Los dirigidos por Paulo Autuori tendrán que salir a enfrentar el partido con toda su artillería en busca de mantenerse en el buen camino para conseguir ser campeones y vencer a su rival directo es lo mejor que pueden hacer para entrar en carrera.
Posible alineación de Universitario
- Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
El objetivo de Universitario de Deportes es salir campeón este 2026 para conseguir el tetracampeonato, un hecho histórico en su historia. Para ello, tienen que enfrentarse a uno de los equipos que apunta a alzar el título de la Liga 1. A diferencia de Cristal, la 'U' no está compitiendo en torneos internacionales por el momento tras haberse clasificado de manera directa a la fase de grupos.
La última victoria de Universitario en el Gallardo fue en el Clausura 2025.
A pesar de tener menos presión para llevarse los tres puntos, Universitario no se tomará este encuentro con ligereza. De ganar, los dirigidos por Javier Rabanal podrían volver a los primeros lugares de la tabla acompañando a los actuales líderes del Apertura.
