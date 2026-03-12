0

¡Locura! Universitario anuncia venta de entradas desde 5 soles para partido en el Monumental

Universitario de Deportes comenzó a vender entradas desde 5 soles para su próximo partido en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026.

Francisco Esteves
Universitario y una sorpresiva venta de entradas.
Universitario y una sorpresiva venta de entradas. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes es uno de los principales candidatos a salir campeón del Torneo Apertura 2026, y por consiguiente de la Liga 1. Sin embargo, los merengues saben que no deben descuidar sus otras categorías si quieren seguir llamándose una de las instituciones deportivas más importantes de todo el Perú.

Universitario y el grupo más accesible para la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Universitario y el grupo más accesible que le puede tocar en la Copa Libertadores 2026

En ese sentido, previo al inicio oficial de la Liga Femenina de Perú, la ‘U’ emitió mediante sus redes sociales un mensaje indicando los precios para el partido que sostendrán las ‘Leonas’ en el Estadio Monumental de Ate. Recordemos que este fin de semana ahí recibirán los de Javier Rabanal a UTC.

Abrimos la venta general de entradas para nuestro partido contra Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina”, indicó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de ‘X’, promocionando así el partido del próximo sábado 21 de marzo ante el recién ascendido Atlético Andahuaylas.

Universitario

Universitario femenino vuelve a la acción.

El partido será a las 15.30 horas de Perú y la ‘U’ buscará comenzar con pie derecho la temporada, ya que este año jugarán la Copa Libertadores Femenina y también tienen la misión de derrotar a Alianza Lima, que es el actual bicampeón del fútbol peruano.

Precio de las entradas para debut de Universitario

Estos son los precios para el partido entre Universitario y Atlético Andahuaylas:

OCCIDENTE

  • Hinchada crema: S/10
  • Socio adherente: S/5

EXPERIENCIA CREMA: S/50

Vale precisar que todos los menores de 12 años podrán ingresar gratis al Estadio Monumental, aunque deberán estar acompañados de un adulto responsable.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario sorprende al incorporar a histórico delantero para la temporada 2026

  2. ¿Quién es y cómo juega Edu Villar, el futbolista que puede ser el gran fichaje de Universitario?

  3. ¿Paulo Autuori presentó su renuncia a Sporting Cristal? Esto es lo que se sabe

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano