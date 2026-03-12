¡Locura! Universitario anuncia venta de entradas desde 5 soles para partido en el Monumental

Universitario de Deportes es uno de los principales candidatos a salir campeón del Torneo Apertura 2026, y por consiguiente de la Liga 1. Sin embargo, los merengues saben que no deben descuidar sus otras categorías si quieren seguir llamándose una de las instituciones deportivas más importantes de todo el Perú.

PUEDES VER: Universitario y el grupo más accesible que le puede tocar en la Copa Libertadores 2026

En ese sentido, previo al inicio oficial de la Liga Femenina de Perú, la ‘U’ emitió mediante sus redes sociales un mensaje indicando los precios para el partido que sostendrán las ‘Leonas’ en el Estadio Monumental de Ate. Recordemos que este fin de semana ahí recibirán los de Javier Rabanal a UTC.

“Abrimos la venta general de entradas para nuestro partido contra Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina”, indicó Universitario de Deportes a través de su cuenta oficial de ‘X’, promocionando así el partido del próximo sábado 21 de marzo ante el recién ascendido Atlético Andahuaylas.

Universitario femenino vuelve a la acción.

El partido será a las 15.30 horas de Perú y la ‘U’ buscará comenzar con pie derecho la temporada, ya que este año jugarán la Copa Libertadores Femenina y también tienen la misión de derrotar a Alianza Lima, que es el actual bicampeón del fútbol peruano.

Precio de las entradas para debut de Universitario

Estos son los precios para el partido entre Universitario y Atlético Andahuaylas:

OCCIDENTE

Hinchada crema: S/10

Socio adherente: S/5

EXPERIENCIA CREMA: S/50

Vale precisar que todos los menores de 12 años podrán ingresar gratis al Estadio Monumental, aunque deberán estar acompañados de un adulto responsable.