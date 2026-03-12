- Hoy:
Alianza Lima recibe fuerte noticia sobre uno de sus pilares: "Anda entre algodones"
Alianza Lima recibió una pésima noticia en plena lucha por salir campeón de la Liga 1 2026, ya que uno de sus futbolistas no se encuentra bien.
Alianza Lima es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 y se entusiasma con salir campeón de la Liga 1. Sin embargo, en medio de toda esa emoción, los blanquiazules recibieron una fuerte noticia sobre uno de los futbolistas más importantes dentro del plantel comandado por el argentino Pablo Guede.
PUEDES VER: Alianza Lima tomará fuerte medida con Sporting Cristal tras disturbios de hinchas en Matute
Mediante la transmisión más reciente de Hablemos de MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó novedosa información sobre un jugador de los íntimos que no se encuentra al 100% físicamente. Se trata de Fernando Gaibor, quien podría perderse el partido ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.
Resulta que el mediocampista ecuatoriano no se encuentra apto físicamente y así se dio a conocer en L1 MAX. “Puede ser porque en el partido con Melgar, Gaibor no estaba en los planes para que arranque. Anda entre algodones”, indicó la mencionada comunicadora, preocupando así al hincha de Alianza Lima en todas partes del mundo.
Asimismo, Ana Lucía Rodríguez se refirió al mediocampo que ya ha encontrado Pablo Guede después de tantos experimentos. “Yo creo que ya puede haber encontrado la volante Guede. Pavez ha ayudado mucho a Alianza. Vélez también es importantísimo”, sentenció en Hablemos de MAX.
¿En qué clubes ha jugado Fernando Gaibor?
Estos han sido sus clubes:
- Emelec
- Independiente
- Al-Wasl
- Guayaquil City
- Independiente del Valle
- Barcelona SC
- Alianza Lima
