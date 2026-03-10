ALERTA DE SEGURIDAD en tiendas Walmart de EE. UU.: CPSC ADVIERTE de artículo básico que podría volcarse y causar LESIONES GRAVES

0
El producto, que no cumple con la norma federal de seguridad obligatoria, puede causar lesiones graves o mortales. Se recomienda anclarla a la pared o desecharla.

CPSC advierte sobre un artículo vendido en Walmart que podría volcarse y causar lesiones graves.
CPSC advierte sobre un artículo vendido en Walmart que podría volcarse y causar lesiones graves.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de Estados Unidos emitió una advertencia sobre un artículo básico vendido en Walmart.com: la cómoda de cinco cajones Uhomepro. La agencia indicó que estas unidades son inestables si no se anclan a la pared, lo que podría causar lesiones graves o incluso la muerte de niños o adultos mayores.

Según la CPSC, estas cómodas violaban la norma federal de seguridad obligatoria, de acuerdo con la Ley STURDY, por lo que se recomienda a los consumidores anclarlas a la pared o dejar de usarlas y desecharlas siguiendo las normas locales. También se advirtió que no deben venderse ni regalarse a otras personas.

Detalles del producto y riesgo de vuelco

Las unidades fueron fabricadas en China y se vendieron por aproximadamente US$100. Miden 98,7 cm de alto, 40,6 cm de ancho y 66 cm de profundidad, pesan alrededor de 30 kg y están disponibles en blanco, negro y marrón, con cinco cajones. Además, no cuentan con etiquetado de seguridad.

Walmart

CPSC advierte sobre un artículo vendido en Walmart que podría volcarse y causar lesiones graves.

La CPSC señaló que es posible que estos productos también se hayan vendido en otros sitios web, aumentando el riesgo de que más consumidores estén expuestos a un vuelco accidental.

Advertencia de la empresa y recomendaciones

La agencia emitió un aviso de violación de la Ley STURDY a Uhomepro Inc., con sede en Denver, pero la compañía aún no ha retirado las unidades del mercado ni ha ofrecido soluciones a los consumidores. Por ello, la CPSC insiste en que los compradores no usen el artículo sin anclarlo a la pared y tomen precauciones para proteger a sus familias.

