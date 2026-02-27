¡Mucha atención! Es muy importante conocer que la inmigración está tomando un papel protagónico en la actual gestión de Donald Trump, ampliando el foco más allá de solo los inmigrantes indocumentados. Ahora, los que cuentan con estatus legal, así como los titulares de la Green Card, se ven sometidos a unas medidas más rigurosas y nuevas limitaciones. ¿Cuáles son y cómo podrían perjudicarte?

Green Card en EE. UU.: estas normas entraron en vigencia y podrían perjudicar hasta a titulares

Ante la situación en todo el territorio estadounidense, mediante una conversación con el medio 'Business Standard', el abogado de inmigración Sekou Clarke se refirió a los cambios significativos que impactan a los titulares de la Green Card. Es importante conocer que algunas medidas ya están implementadas, mientras que otras entrarán en vigor en breve.

Clarke señaló que, a partir del 1 de marzo, los titulares de la Green Card podrían perder el acceso a los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) si tienen alguna participación en la empresa solicitante. Y es que, ahora, se exigirá que las empresas sean de propiedad exclusiva de ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, el abogado advirtió sobre la implementación de verificaciones de antecedentes más rigurosas durante el proceso de renovación de la Green Card y en las solicitudes de ciudadanía. También mencionó que, a partir de diciembre de 2025, se establecerá un seguimiento biométrico obligatorio para registrar las entradas y salidas del país, con el fin de monitorear los patrones de viaje y residencia.

¿Qué otras personas extranjeras se verán perjudicadas?

En este contexto, Clarke no pudo evitar mencionar que algunos refugiados que no cuenten con residencia permanente después de un año en el país podrían enfrentar arrestos que, incluso, podrían terminar en más complicaciones.

Además, enfatizó que los titulares de la Green Card condicional podrían ser objeto de visitas inesperadas en sus hogares o lugares de trabajo para verificar su elegibilidad.