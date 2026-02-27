- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA con la Green Card en EE. UU.: estas nuevas normas entraron en VIGENCIA y podrían PERJUDICAR hasta a titulares
El gobierno de Estados Unidos implementó seis nuevas regulaciones que fortalecen los controles y el acceso a beneficios de la Green Card. ¿A quiénes afecta?
¡Mucha atención! Es muy importante conocer que la inmigración está tomando un papel protagónico en la actual gestión de Donald Trump, ampliando el foco más allá de solo los inmigrantes indocumentados. Ahora, los que cuentan con estatus legal, así como los titulares de la Green Card, se ven sometidos a unas medidas más rigurosas y nuevas limitaciones. ¿Cuáles son y cómo podrían perjudicarte?
PUEDES VER: LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
Green Card en EE. UU.: estas normas entraron en vigencia y podrían perjudicar hasta a titulares
Ante la situación en todo el territorio estadounidense, mediante una conversación con el medio 'Business Standard', el abogado de inmigración Sekou Clarke se refirió a los cambios significativos que impactan a los titulares de la Green Card. Es importante conocer que algunas medidas ya están implementadas, mientras que otras entrarán en vigor en breve.
Green Card en EE. UU.: estas normas entraron en vigencia y podrían perjudicar hasta a titulares.
Clarke señaló que, a partir del 1 de marzo, los titulares de la Green Card podrían perder el acceso a los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) si tienen alguna participación en la empresa solicitante. Y es que, ahora, se exigirá que las empresas sean de propiedad exclusiva de ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, el abogado advirtió sobre la implementación de verificaciones de antecedentes más rigurosas durante el proceso de renovación de la Green Card y en las solicitudes de ciudadanía. También mencionó que, a partir de diciembre de 2025, se establecerá un seguimiento biométrico obligatorio para registrar las entradas y salidas del país, con el fin de monitorear los patrones de viaje y residencia.
¿Qué otras personas extranjeras se verán perjudicadas?
En este contexto, Clarke no pudo evitar mencionar que algunos refugiados que no cuenten con residencia permanente después de un año en el país podrían enfrentar arrestos que, incluso, podrían terminar en más complicaciones.
Además, enfatizó que los titulares de la Green Card condicional podrían ser objeto de visitas inesperadas en sus hogares o lugares de trabajo para verificar su elegibilidad.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: hombre EXHIBIÓ ARMA de fuego durante un robo y ahora está tras las rejas
- 3
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes refugiados sin Green Card en EE. UU.: DHS permite a ICE ampliar detenciones y genera serias implicaciones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90