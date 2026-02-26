Universitario ganó 2-0 a club brasileño y desató la algarabía a la hinchada crema

Universitario de Deportes sigue firme en su camino para alcanzar el tetracampeonato de la Liga 1. Sin embargo, no descuida sus divisiones menores en busca de títulos en los torneos de categorías inferiores. Un ejemplo de esto es la Sub-16 del equipo merengue, que derrotó 2-0 a Bragantino de Brasil en el Torneo Pioneros U16 realizado en Uruguay.

Universitario ganó 2-0 a club histórico de Brasil en importante campeonato internacional

La Sub-16 de Universitario venció 2-0 a Red Bull Bragantino de Brasil en el Torneo Internacional Pioneros U16 organizado en Uruguay por Albion FC, continuando así con sus victorias contundentes.

Antes del duelo disputado ante el histórico equipo brasileño, los juveniles del equipo crema ya habían tenido una victoria ante Barra FC de Brasil por 1-0 y una derrota ante Deportivo Concepción de Chile por 2-1.

La sub-16 de Universitario ganó 2-0 a Red Bull Bragantino de Brasil por el Torneo Internacional Pioneros U16.

Cabe mencionar que no solo Universitario de Deportes viene representando a Perú, ya que Sport Boys y Sporting Cristal vienen haciendo lo suyo desde la Ciudad Deportiva Albion FC ante los scouting.

¿Qué es el Torneo Pioneros U16?

Es importante mencionar que el Torneo Pioneros, dirigido a jugadores de la categoría de 16 años, es un certamen internacional que se lleva a cabo en Uruguay con el propósito de brindar a los futbolistas jóvenes la oportunidad de exhibir su talento y habilidades.

Además, para que sigan adquiriendo experiencia al enfrentarse a clubes de diferentes países, ya que en este campeonato participan equipos de Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia y Argentina.