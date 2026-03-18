San Lorenzo quiere cometer una locura para sacar a Pablo Guede de Alianza Lima: "Dispuestos a..."

El interés de San Lorenzo por hacerse con los servicios de Pablo Guede es cada vez es más fuerte, a tal punto que se ha convertido en el principal candidato a ser director técnico de ‘Los Cuervos’. En ese sentido, un conocido periodista aseguró que el cuadro argentino está dispuesto a cometer una locura para arrebatarle a Alianza Lima su entrenador en pleno Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Durante la transmisión del programa Desmarcados en YouTube, Franco Lostaunau brindó detalles de cómo viene dándose la situación entre el estratega blanquiazul y el ‘Ciclón’. Recordemos que hace poco desde Argentina aseguraron que el sueño de Pablo Guede es dirigir a la escuadra azulgrana, por lo que muchos en Matute temen que se vaya previo al clásico con Universitario de Deportes.

“Guede es la opción que todos quieren en San Lorenzo. En su primera etapa le fue muy bien. En este proceso electoral, el presidente que busca la reelección lo quiere a él. Están dispuestos a abrir la billetera por Guede”, indicó el mencionado comunicador, generando así sorpresa total porque ‘Los Cuervos’ están analizando pagar la cláusula de rescisión por el DT de Alianza Lima.

San Lorenzo quiere a Pablo Guede como su DT

En diálogo con Radio La Red de Argentina, el presidente de San Lorenzo de Almagro, Sergio Constantino, señaló que desean contar con Pablo Guede por las buenas impresiones que dejó durante su primer paso como director técnico del club. Sin embargo, es consciente de que aún mantiene contrato con el club de la Liga 1 en Perú.

“Pablo Guede es alguien que siempre está presente en los recambios de directores técnicos, porque dejó muy buena imagen en el club y lo quieren los hinchas. Estamos consustanciados (identificados) con su forma de jugar. Vamos a iniciar las conversaciones porque sabemos que él está dirigiendo a otro club, así nos estamos asesorando de cuales son las condiciones”, precisó el mandamás del ‘Ciclón’.