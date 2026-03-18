Paolo Guerrero sorprende al hablar sobre posible salida de Pablo Guede: “Sabemos…”

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Pablo Guede en el banquillo de Alianza Lima. Esto, tras conocerse el interés de San Lorenzo, que lo tiene en la órbita, pues hasta donde se sabe, el club argentino iba a entrar en negociaciones, por lo que se vienen asesorando para conocer cuáles son las condiciones.

En este contexto, Paolo Guerrero, en una reciente conversación para las cámaras de ‘Canal N Deportes’, se pronunció este miércoles 18 de marzo al salir de los entrenamientos sobre la situación que se vive en torno al entrenador argentino.

Paolo Guerrero sorprende al hablar de Pablo Guede

Fiel a su estilo, tras la consulta sobre Guede, el ‘Depredador’ decidió ser cortante y dejó en claro que no sabe nada con respecto a la salida del estratega. "Todo bien, trabajando. Sobre Guede no sabemos algo. No sabemos nada”, fueron las palabras del goleador de la selección peruana.

Guerrero sobre su reencuentro con Christian Cueva

En otro momento, habló sobre el próximo partido de Alianza, que será contra Juan Pablo II, el cual marcará el reencuentro con Christian Cueva. Señaló que será especial, pues es uno de los amigos que le dio el fútbol. "Sí, será especial el reencuentro. Lindo, lindo. Es partido importante y difícil", fueron las palabras de Guerrero.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Alianza Lima recibirá la visita de Juan Pablo II este sábado 21 de marzo, desde las 6.30 p. m., encuentro por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1.

