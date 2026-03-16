Guerrero enfurece y encara a hincha en el aeropuerto por llamarlo "Paolín" - VIDEO

El plantel de Alianza Lima ya está en Lima luego de jugar en Cusco frente a Garcilaso. Paolo Guerrero anotó un golazo, pero fue anulado por una posible falta, según señaló el árbitro principal. Durante su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, el ‘Depredador’ estuvo rodeado de medios de comunicación y también de algunos hinchas. Precisamente uno de ellos llamó la atención del delantero por la manera en la que lo llamó.

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Paolo Guerrero encaró a hincha por llamarlo ‘Paolín’

El delantero de Alianza Lima es uno de los máximos referentes del elenco blanquiazul y en su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Paolo Guerrero hizo su descargo sobre el gol anulado. Mientras conversaba con la prensa, el futbolista de 42 años fue sorprendido por una persona que lo llamó ‘Paolín lin lin’ y esto enfureció al jugador.

Guerrero se encontraba caminando mientras atendía a la prensa y al escuchar este apodo que surgió por un programa de humor en Perú, se vio en la obligación de encarar al sujeto. La seguridad del lugar tuvo que calmar la situación para que no se vaya a mayores.

(Video: Teledeportes)

A pesar de que Paolo Guerrero se acercó para pedir respeto, el sujeto no se disculpó y solamente optó por replicar “Eres Paolo pues” y el futbolista blanquiazul se retiró sin generar mayores problemas.

El próximo partido de Alianza Lima será ante Juan Pablo II en Matute como parte de la fecha 8 del Torneo Apertura y se espera que el capitán del elenco Íntimo se mantenga como una pieza clave en el esquema de Pablo Guede.