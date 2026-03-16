Alex Valera confesó que le pidió a ex Alianza Lima jugar en Universitario: "Lo vamos a respaldar"

Uno de los referentes de Universitario de Deportes es Alex Valera. El delantero no ocultó su emoción por la llegada de Bryan Reyna al cuadro crema, incluso reveló que en varias ocasiones le pidió al ‘Picante’ que firme con la ‘U’ y que lo van a ayudar para que pueda alcanzar su mejor nivel.

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“Estoy contento con la llegada de Bryan Reyna. Le dije varias veces que venga a Universitario, nos va a ayudar mucho y lo vamos a respaldar. Vamos a hacer que llegue a su mejor nivel; lo conocemos y tiene la confianza del entrenador”, expresó Valera en RPP.

Bryan Reyna es el flamante refuerzo de Universitario de Deportes.

Como se recuerda, Reyna está a préstamo en Universitario por una temporada. Incluso revelaron que el atacante, que militó en Alianza Lima, es hincha del cuadro estudiantil. En la 'U' están felices por contar con el 'Picante'.

“La llegada del extremo representa una apuesta del club por fortalecer su plantel, pensando en competir al más alto nivel en el torneo local y en los desafíos internacionales”, señaló en un comunicado la 'U'.

Alex Valera quiere el tetracampeonato

Alex Valera contó que su sueño es lograr el tetracampeonato de la Liga 1 con Universitario. El delantero, que fue convocado por Mano Menezes para la selección peruana, mostró su felicidad por estar con los cremas.

“Mi sueño es ser tetracampeón con Universitario, es lo que no me deja dormir todas las noches. La 'U' es mi casa y tan solo pensar en meter el gol que nos dé el campeonato es importante”, puntualizó 'Valegol'.