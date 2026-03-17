Definen futuro de Sekou Gassama tras haber jugado solo 1 partido con Universitario en la Liga 1

Uno de los fichajes más sonados de Universitario de Deportes para la presente temporada ha sido Sekou Gassama, delantero senegalés que llegó en mal estado físico y hasta el momento únicamente ha disputado un encuentro en lo que va de la Liga 1 2026, sin haber convertido. Por ello, en tienda crema han definido qué esperan del atacante en medio de rumores sobre su partida.

Como sabemos, hace poco muchos especularon con la renuncia del atacante africano al club de Ate, pero ello se descartó y el ‘goleador’ seguirá poniéndose a tiro físicamente para volver a las canchas lo antes posible. Bajo esa premisa, Líbero pudo conocer qué sucederá con el nacido en Senegal y cuándo podrá saltar al terreno de juego con la ‘U’ en el Torneo Apertura.

Resulta que Sekou Gassama sigue preparándose para estar al 100% y formar parte del plantel comandado por Javier Rabanal. Asimismo, se espera que su retorno a las canchas con Universitario de Deportes sea después del receso que tendrá el campeonato nacional por los partidos amistosos que disputará la selección peruana ante Senegal y Honduras en el presente mes de marzo.

Sekou Gassama solo ha jugado un partido desde su llegada a la 'U' este año. Foto: Universitario

¿Cuándo entrará en receso la Liga 1 2026?

Vale precisar que, después de la fecha 8 del Torneo Apertura, la Liga 1 2026 entrará en una pausa de dos semanas y volverá a inicios de abril. La Blanquirroja enfrentará primero a la escuadra africana el 28 de marzo en el Stade de France, situado en la ciudad de París, y luego el 31 del mismo mes chocará con el elenco de la Concacaf en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en Madrid, España.

¿En qué clubes ha jugado Sekou Gassama?

Estos han sido sus equipos: