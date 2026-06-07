Una salida que podría mover el mercado de pases de Alianza Lima. Guillermo Viscarra recibió una propuesta formal desde Turquía y su continuidad en Matute comienza a estar en duda de cara al segundo semestre de la temporada.

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El arquero boliviano figura en los planes del Amedspor, club que acaba de conseguir el ascenso a la Superliga turca y busca reforzar su plantel para afrontar una campaña exigente en la máxima categoría de ese país.

¿Qué piensa Alianza Lima?

En tienda blanquiazul, esta posibilidad no toma por sorpresa. El comando técnico liderado por Pablo Guede ya había contemplado un escenario similar y trabaja junto con la dirección deportiva para evaluar cómo aprovechar la eventual liberación de una plaza de extranjero.

La prioridad en Matute pasa por identificar la posición que requiere un refuerzo para afrontar la Liga 1 y los próximos desafíos del club. Entre las alternativas que se manejan destacan la llegada de un defensor central o de un mediapunta que aporte variantes en ofensiva.

Viscarra ya había manifestado su deseo de encontrar mayor continuidad y su entorno comenzó a explorar opciones en el mercado internacional. Esa situación facilitó el acercamiento desde Turquía y abrió la puerta a una posible negociación entre las partes.

El guardameta tiene contrato con Alianza Lima hasta fines de 2026, por lo que una eventual transferencia no solo significaría la salida de un jugador importante del plantel, sino también un ingreso económico para las arcas victorianas.

Por ahora no existe un acuerdo definitivo, pero los próximos días serán determinantes para conocer el futuro del arquero boliviano y definir si su etapa en Matute llega a su fin.