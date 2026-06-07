Francia vs Irlanda del Norte se miden este lunes 8 de junio en un vibrante amistoso internacional por la fecha FIFA. Este duelo tendrá el atractivo de ser el último de los ‘Bleus’ de cara a su participación en el Mundial 2026. El partido se jugará en el Stade Pierre-Mauroy de la ciudad Lille, Francia y dará inicio a las 2_10 p.m. (hora peruana). La transmisión estará disponible vía ESPN y Disney Plus.

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¿A qué hora juega Francia vs Irlanda del Norte?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Francia vs Irlanda del Norte por amistoso internacional:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:10 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:10 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:10 p. m.

México y Centroamérica: 1:10 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:10 p. m.

España: 9:10 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Irlanda del Norte EN VIVO?

El partido amistoso internacional por fecha FIFA entre Francia vs Irlanda del Norte contará con la transmisión en exclusiva por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericano. En Estados Unidos, el duelo se podrá ver por Fox Sports 2 y Fox One.

Previa del partido Francia vs Irlanda del Norte por amistoso

Francia afrontará su último amistoso antes de poner rumbo a Norteamérica para jugar el Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps, liderado por Kylian Mbappé, buscará despedirse de su afición con una victoria que le permita llegar con mejores sensaciones a la cita mundialista.

Francia busca recuperarse tras la dura derrota por 2-1 ante Costa de Marfil.

Los galos llegan sumamente golpeados tras caer 2-1 ante Costa de Marfil, resultado que encendió algunas alertas pese a ser uno de los grandes favoritos al título. Deschamps apostaría por su mejor once con la intención de recuperar la confianza antes del debut mundialista frente a Senegal.

Por su parte, Irlanda del Norte afronta este compromiso sin la presión del Mundial, ya que no logró clasificar al torneo. Sin embargo, llega motivada tras vencer 1-0 a Guinea y buscará dar la sorpresa apoyándose en la solidez defensiva que mostró en su último encuentro.

Irlanda del Norte llega motivada tras vencer por 1-0 a Guinea

¿Qué canal transmite partido de Francia vs Irlanda del Norte?

Si quieres ver el partido de Francia vs. Irlanda del Norte EN VIVO ONLINE, debes estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: SportTV.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e Izzi.

Panamá: Bluu, Disney Plus y ESPN 5.

Puerto Rico: Fox Sports 2, NAICOM.

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, FOX Sports App y FOX One.

Francia vs Irlanda del Norte: pronóstico y apuestas

Francia es considerada la favorita para quedarse con la victoria en el amistoso ante Irlanda del Norte. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casas de apuestas Francia Empate Irlanda del Norte Betano 1.14 8.25 32.00 Bet365 1.13 8.00 19.00 1xBet 1.16 8.55 22.00 Caliente 1.13 7.60 23.00 Stake 1.14 8.35 21.50

Francia vs Irlanda del Norte: alineaciones probables3

Posible alineación de Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Hernández; Tchouameni, Akliouche, Cherki; Olise, Mbappé, Thuram.

Posible alineación de Irlanda del Norte: P. Charles; McConville, Atchenson, Brown; Smyth, McDonnell, S. Charles, Devenny; Donley, Price y Reid.

Francia vs Irlanda del Norte: últimos enfrentamientos

En la historia, ambas selecciones se han enfrentado en siete oportunidades, con un saldo a favor de los franceses. Estos son los resultados: