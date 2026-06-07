En su último amistoso previo a su participación en el Mundial 2026, la selección de Francia se medirá ante Irlanda del Norte en un duelo que se disputará en el estadio Decathlon Arena, en la ciudad de Lille. Este encuentro genera expectativa por la constelación de estrellas que estarán en el campo, encabezadas por Kylian Mbappé.

¿Cuándo juega Francia vs. Irlanda del Norte?

Francia e Irlanda del Norte se enfrentarán este lunes 8 de junio del 2026 en un partido amistoso internacional previo al Mundial.

¿A qué hora juega Francia vs. Irlanda del Norte?

Perú, Colombia y Ecuador: 2.10 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.10 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.10 p. m.

México: 1.10 p. m.

Estados Unidos: 3.10 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.10 p. m. (Los Ángeles)

España y Francia: 9.10 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Irlanda del Norte?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

México: Sky Sports, Sky+ e izzi

Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX Sports App y fuboTV

Francia vs. Irlanda del Norte: previa del partido

La selección de Francia afina los últimos detalles para lo que será su debut en la Copa del Mundo 2026. El combinado dirigido por Didier Deschamps afrontará este lunes 8 de junio su último amistoso de preparación frente a Irlanda del Norte, un duelo clave que servirá para definir el once titular y ajustar las piezas antes de partir rumbo a la cita mundialista. El encuentro se disputará en suelo francés y la expectativa de los aficionados es máxima para despedir a 'Les Bleus'.

El estratega galo mantendrá la base que viene compitiendo en el más alto nivel, liderada por figuras indiscutibles como Kylian Mbappé. Este compromiso no solo funcionará como una fiesta de despedida ante su público, sino también como una prueba ideal para ajustar el bloque defensivo y evaluar variantes en el mediocampo. Deschamps sabe que no hay margen de error, por lo que se espera que ponga en cancha a la mayoría de sus futbolistas estelares durante los 90 minutos.

Francia viene de vencer a Costa de Marfil.

Por su parte, Irlanda del Norte llega a este enfrentamiento con la consigna de ser un rival competitivo y aguarles la fiesta a los locales. Aunque no logró clasificar al Mundial, el conjunto norirlandés saldrá a competir con intensidad física y orden táctico, características que obligarán a Francia a exigirse al máximo. Todo está listo para un choque vibrante que marcará el cierre de la preparación francesa antes de iniciar la lucha por la corona global.