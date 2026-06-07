0

Perú vs España EN VIVO por amistoso internacional: pronósticos, horarios y canales para ver

Perú y España se enfrentan en un partido amistoso internacional en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Conoce horarios, dónde ver y posibles alineaciones para este encuentro.

Wilfredo Inostroza
Perú se enfrenta a España por amistoso internacional en Puebla, México.
Perú se enfrenta a España por amistoso internacional en Puebla, México. | Composición: AFP
COMPARTIR

Se viene el partido Perú vs. España este lunes 8 de junio, a partir de las 9.00 p. m. en horario peruano y 4.00 a. m. en territorio español (del martes 9), por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Este encuentro se disputará en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, y promete emoción de principio a fin.

Junto a Lamine Yamal: Las bajas de la selección española para enfrentar a Perú

PUEDES VER: Con Lamine Yamal: Las bajas de España para enfrentar a la selección peruana

Perú vs España: previa del partido

Un duelo de preparación entre dos rivales que viven realidades diferentes. Mientras España se alista para participar en el Mundial 2026, donde es uno de los candidatos al título, la selección peruana inicia un nuevo proceso con miras a las Eliminatorias 2030.

Como se sabe, los dirigidos por Mano Menezes llegan entonados tras vencer 2-1 a Haití, selección mundialista, gracias a los tantos de Renzo Garcés y Jairo Vélez. La idea es que el estratega brasileño encuentre elementos para afrontar el siguiente proceso clasificatorio.

selección peruana

La selección peruana se prepara al Mundial 2030

Se sabe que la Furia Roja utilizará a sus mejores elementos, aunque destaca la ausencia de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión sufrida con Barcelona y que lo dejaría fuera de, por lo menos, el primer partido de la Copa del Mundo. En su último amistoso igualó 1-1 ante Irak.

Será la cuarta vez que la Bicolor mida fuerzas ante el combinado de la madre patria. Hasta ahora, solo hubo victorias del cuadro europeo y la escuadra sudamericana espera dar el golpe ante uno de los equipos más poderosos del planeta a nivel de selecciones en la actualidad.

Foto: AFP.

España viene de igualar a Irak

Perú vs España: horarios

Repasa a qué hora se juega el duelo entre Perú y España según tu ubicación:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00 horas
  • México: 20:00 horas
  • Estados Unidos: 22:00 horas (Miami y Nueva York) y 19:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 04:00 horas (del martes 9)

Perú vs España: canales

Conoce los canales de televisión y plataformas de streaming para ver el partido Perú vs. España de acuerdo con tu país de residencia:

  • Perú: América TV, ATV y Movistar Deportes
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos:
  • España: Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y RTVE Play

Perú vs España: pronósticos y cuotas de apuesta

España parte con amplio favoritismo para imponerse a Perú, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras se acerca la hora del partido.

CasasPerúEmpateEspaña
Te Apuesto16.467.141.18
Betsson18.505.951.17
Apuesta Total19.007.601.17
Caliente15.506.801.18
Betano16.506.901.18

Perú vs España: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

España: Unai Simón; Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella, Marcos Llorente; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Dani Olmo.

Perú vs España: historial

  • España 2-1 Perú | Amistoso en 2008
  • España 2-1 Perú | Amistoso en 2004
  • Perú 1-3 España | Amistoso en 1960

Perú vs España: estadio

EEstadio Cuauhtémoc Puebla

Estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en Puebla

El encuentro entre Perú y España se disputa en el estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en la ciudad de Puebla, en México, y que tiene capacidad para 51.726 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Perú vs España: el potente once de Mano Menezes para ganar su segundo partido

  2. Gremio y su postura sobre el fichaje a Renzo Garcés, futbolista de Alianza Lima: "Cualquier..."

  3. ¿A qué hora juega Perú vs España por amistoso internacional y qué canales de TV transmitirán el partido?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano