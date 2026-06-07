Se viene el partido Perú vs. España este lunes 8 de junio, a partir de las 9.00 p. m. en horario peruano y 4.00 a. m. en territorio español (del martes 9), por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Este encuentro se disputará en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, y promete emoción de principio a fin.

Perú vs España: previa del partido

Un duelo de preparación entre dos rivales que viven realidades diferentes. Mientras España se alista para participar en el Mundial 2026, donde es uno de los candidatos al título, la selección peruana inicia un nuevo proceso con miras a las Eliminatorias 2030.

Como se sabe, los dirigidos por Mano Menezes llegan entonados tras vencer 2-1 a Haití, selección mundialista, gracias a los tantos de Renzo Garcés y Jairo Vélez. La idea es que el estratega brasileño encuentre elementos para afrontar el siguiente proceso clasificatorio.

La selección peruana se prepara al Mundial 2030

Se sabe que la Furia Roja utilizará a sus mejores elementos, aunque destaca la ausencia de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión sufrida con Barcelona y que lo dejaría fuera de, por lo menos, el primer partido de la Copa del Mundo. En su último amistoso igualó 1-1 ante Irak.

Será la cuarta vez que la Bicolor mida fuerzas ante el combinado de la madre patria. Hasta ahora, solo hubo victorias del cuadro europeo y la escuadra sudamericana espera dar el golpe ante uno de los equipos más poderosos del planeta a nivel de selecciones en la actualidad.

España viene de igualar a Irak

Perú vs España: horarios

Repasa a qué hora se juega el duelo entre Perú y España según tu ubicación:

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas (Miami y Nueva York) y 19:00 horas (Los Ángeles)

España: 04:00 horas (del martes 9)

Perú vs España: canales

Conoce los canales de televisión y plataformas de streaming para ver el partido Perú vs. España de acuerdo con tu país de residencia:

Perú: América TV, ATV y Movistar Deportes

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos:

España: Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y RTVE Play

Perú vs España: pronósticos y cuotas de apuesta

España parte con amplio favoritismo para imponerse a Perú, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras se acerca la hora del partido.

Casas Perú Empate España Te Apuesto 16.46 7.14 1.18 Betsson 18.50 5.95 1.17 Apuesta Total 19.00 7.60 1.17 Caliente 15.50 6.80 1.18 Betano 16.50 6.90 1.18

Perú vs España: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

España: Unai Simón; Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella, Marcos Llorente; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Dani Olmo.

Perú vs España: historial

España 2-1 Perú | Amistoso en 2008

España 2-1 Perú | Amistoso en 2004

Perú 1-3 España | Amistoso en 1960

Perú vs España: estadio

Estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en Puebla

El encuentro entre Perú y España se disputa en el estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en la ciudad de Puebla, en México, y que tiene capacidad para 51.726 espectadores.