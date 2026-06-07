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Perú vs España EN VIVO por amistoso internacional: pronósticos, horarios y canales para ver
Perú y España se enfrentan en un partido amistoso internacional en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Conoce horarios, dónde ver y posibles alineaciones para este encuentro.
Se viene el partido Perú vs. España este lunes 8 de junio, a partir de las 9.00 p. m. en horario peruano y 4.00 a. m. en territorio español (del martes 9), por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Este encuentro se disputará en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, y promete emoción de principio a fin.
Perú vs España: previa del partido
Un duelo de preparación entre dos rivales que viven realidades diferentes. Mientras España se alista para participar en el Mundial 2026, donde es uno de los candidatos al título, la selección peruana inicia un nuevo proceso con miras a las Eliminatorias 2030.
Como se sabe, los dirigidos por Mano Menezes llegan entonados tras vencer 2-1 a Haití, selección mundialista, gracias a los tantos de Renzo Garcés y Jairo Vélez. La idea es que el estratega brasileño encuentre elementos para afrontar el siguiente proceso clasificatorio.
La selección peruana se prepara al Mundial 2030
Se sabe que la Furia Roja utilizará a sus mejores elementos, aunque destaca la ausencia de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión sufrida con Barcelona y que lo dejaría fuera de, por lo menos, el primer partido de la Copa del Mundo. En su último amistoso igualó 1-1 ante Irak.
Será la cuarta vez que la Bicolor mida fuerzas ante el combinado de la madre patria. Hasta ahora, solo hubo victorias del cuadro europeo y la escuadra sudamericana espera dar el golpe ante uno de los equipos más poderosos del planeta a nivel de selecciones en la actualidad.
España viene de igualar a Irak
Perú vs España: horarios
Repasa a qué hora se juega el duelo entre Perú y España según tu ubicación:
- Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00 horas
- México: 20:00 horas
- Estados Unidos: 22:00 horas (Miami y Nueva York) y 19:00 horas (Los Ángeles)
- España: 04:00 horas (del martes 9)
Perú vs España: canales
Conoce los canales de televisión y plataformas de streaming para ver el partido Perú vs. España de acuerdo con tu país de residencia:
- Perú: América TV, ATV y Movistar Deportes
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos:
- España: Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y RTVE Play
Perú vs España: pronósticos y cuotas de apuesta
España parte con amplio favoritismo para imponerse a Perú, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras se acerca la hora del partido.
|Casas
|Perú
|Empate
|España
|Te Apuesto
|16.46
|7.14
|1.18
|Betsson
|18.50
|5.95
|1.17
|Apuesta Total
|19.00
|7.60
|1.17
|Caliente
|15.50
|6.80
|1.18
|Betano
|16.50
|6.90
|1.18
Perú vs España: alineaciones probables
Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.
España: Unai Simón; Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella, Marcos Llorente; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Dani Olmo.
Perú vs España: historial
- España 2-1 Perú | Amistoso en 2008
- España 2-1 Perú | Amistoso en 2004
- Perú 1-3 España | Amistoso en 1960
Perú vs España: estadio
Estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en Puebla
El encuentro entre Perú y España se disputa en el estadio Cuauhtémoc, recinto ubicado en la ciudad de Puebla, en México, y que tiene capacidad para 51.726 espectadores.
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