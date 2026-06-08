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España ya vence a Perú al minuto de juego: Oyarzabal anotó golazo de larga distancia
Mikel Oyarzabal anotó el 1-0 de España ante Perú con un tremendo remate de larga distancia antes de los dos minutos de juego.
Gavi tuvo una dura entrada contra Rodri en la previa del Perú vs España y el debut del Mundial
Jordy Caicedo pone el 1-0 para Ecuador ante Guatemala desde los 12 pasos
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Sadio Mané anotó el gol que le está dando el título de la Saudi Pro League a Cristiano Ronaldo
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