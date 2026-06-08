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Perú vs España amistoso
Mikel Oyarzabal anotó el primer gol del partido antes de los 2 minutos de juego. | Foto: captura/Movistar Deportes

España ya vence a Perú al minuto de juego: Oyarzabal anotó golazo de larga distancia

Mikel Oyarzabal anotó el 1-0 de España ante Perú con un tremendo remate de larga distancia antes de los dos minutos de juego.

Gary Huaman
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