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Previa de Perú vs España

Amistoso Perú vs España podrá verse en toda Sudamérica vía cadena internacional con Latorre y Closs

Se confirmó que el amistoso ante España podrá verse en todo Sudamérica.

Gary Huaman
Mariano Closs y Diego Latorre serán los encargados de narrar el Perú vs. España.
Mariano Closs y Diego Latorre serán los encargados de narrar el Perú vs. España. | Foto: X/Guía Deportiva
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Perú vs. España protagonizarán un encuentro por la fecha internacional FIFA en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, y contará con transmisión de canales locales en Perú y España. Sin embargo, también se confirmó que una cadena internacional lo televisará para toda Sudamérica, con narración de Mariano Closs y comentarios de Diego Latorre.

La selección peruana enfrentará a la española en México por la fecha FIFA.

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¿Dónde podrá verse el Perú vs. España en toda Sudamérica?

La cuenta de 'X' Guía Deportiva informó que el amistoso entre Perú vs. España podrá verse a través de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+ en toda Sudamérica y en México, con excepción de Perú, Bolivia y Paraguay.

Amistoso entre Perú y España podrá verse a través de ESPN.

Amistoso entre Perú y España podrá verse a través de ESPN.

¿A qué hora juegan Perú vs. España por la fecha internacional?

El encuentro entre Perú vs. España se disputará este lunes 8 de mayo desde las 9.00 p. m. (hora peruana), en la ciudad de Puebla, México.

¿Dónde ver Perú vs. España por el amistoso internacional?

El Perú vs. España podrá seguirse por América TV, ATV y Movistar Deportes en territorio peruano, mientras que en España la señal estará disponible a través de TVE La 1, RTVE Play y Movistar+.

Alineaciones Perú vs. España: posible once de la Bicolor

  • Pedro Gallese; Marcos López, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Oliver Sonne; Erick Noriega, André Carrillo; Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza.

Para este encuentro, Mano Menezes realizaría tres cambios. Primero, Fabio Gruber ingresaría en lugar de Alfonso Barco. Luego, Yoshimar Yotún entraría al once por Jairo Concha. En ataque, Adrián Ugarriza tiene muchas opciones de jugar en lugar de Johnny Vidales.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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