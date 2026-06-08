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Amistoso Perú vs España podrá verse en toda Sudamérica vía cadena internacional con Latorre y Closs
Se confirmó que el amistoso ante España podrá verse en todo Sudamérica.
Perú vs. España protagonizarán un encuentro por la fecha internacional FIFA en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, y contará con transmisión de canales locales en Perú y España. Sin embargo, también se confirmó que una cadena internacional lo televisará para toda Sudamérica, con narración de Mariano Closs y comentarios de Diego Latorre.
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¿Dónde podrá verse el Perú vs. España en toda Sudamérica?
La cuenta de 'X' Guía Deportiva informó que el amistoso entre Perú vs. España podrá verse a través de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+ en toda Sudamérica y en México, con excepción de Perú, Bolivia y Paraguay.
Amistoso entre Perú y España podrá verse a través de ESPN.
¿A qué hora juegan Perú vs. España por la fecha internacional?
El encuentro entre Perú vs. España se disputará este lunes 8 de mayo desde las 9.00 p. m. (hora peruana), en la ciudad de Puebla, México.
¿Dónde ver Perú vs. España por el amistoso internacional?
El Perú vs. España podrá seguirse por América TV, ATV y Movistar Deportes en territorio peruano, mientras que en España la señal estará disponible a través de TVE La 1, RTVE Play y Movistar+.
Alineaciones Perú vs. España: posible once de la Bicolor
- Pedro Gallese; Marcos López, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Oliver Sonne; Erick Noriega, André Carrillo; Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza.
Para este encuentro, Mano Menezes realizaría tres cambios. Primero, Fabio Gruber ingresaría en lugar de Alfonso Barco. Luego, Yoshimar Yotún entraría al once por Jairo Concha. En ataque, Adrián Ugarriza tiene muchas opciones de jugar en lugar de Johnny Vidales.
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