Árbitro del Universitario vs UTC confirmó acto de racismo en su informe: "Logré escuchar..."

Tras varios días, se reveló el informe de Michael Espinoza, árbitro principal del partido entre Universitario de Deportes frente a UTC, que en los minutos finales activó el protocolo antiracismo durante el encuentro que se jugó en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. En el documento se revelaron todos los detalles.

El juez asegura que, a solicitud de Ángelo Campos y Piero Serra, pudo comprobar que desde la tribuna sur del Estadio Monumental realizaron sonidos onomatopéyicos de mono. Esto sucedió en los minutos finales del cotejo, cuando se había cobrado un penal en favor de la ‘U’ y Alex Valera se prepara a rematar desde los 12 pasos.

“Procedí a mirar a dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban… haciendo el sonido característico que hacen los monos”, dice el texo que ha sido difundido a través de redes sociales.

Informe del árbitro de Michael Espinoza

Recordemos que en Universitario aseguran que este acto nunca se dio y tiene una importante cantidad de videos para defendr su postura y evitar alguna sanción, ya sea deportiva o económica. Recordemos que el próximo encuentro de los ‘cremas’ como local es ante Alianza Lima, el 4 o 5 de abril, en Ate.

Nuevo reglamento sobre castigo a actos de racismo en la Liga 1

El último lunes se difundió un nuevo reglamento de la Liga 1 2026, donde entre varios cambios, se modificó el castigo por racismo en un estadio. Hasta el año pasado, la sanción para un equipo cuyos hinchas se comprueben que hayan caído en actos de discriminación racial, era de uno o dos partidos jugando a puertas cerradas.

Ahora, con estas nuevas bases, el castigo será con una aforo reducido y habrá una multa que llegará hasta las 20 UIT. De momento, se descarta que el clásico se vaya a jugar a puertas cerradas.