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Futbolistas de FC Cajamarca reciben amenazas tras malos resultados en Liga 1: "Está con seguridad"
De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, hasta dos futbolistas de FC Cajamarca denunciaron que han recibido amenazas y uno de los jugadores cuenta con seguridad privada.
Más allá de la importante expectativa que se tenía por el plantel que formó FC Cajamarca con miras a la temporada 2026, lo cierto es que el equipo capitaneado por Hernán Barcos no ha cumplido con las expectativas y hoy marcha en la parte baja de la tabla de la Liga 1. Ahora, a los malos resultados, se suma una grave denuncia difundida por el periodista Gustavo Peralta.
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Sucede que el mencionado comunicador reveló que dos jugadores del elenco cajamarquino han recibido amenazas e incluso uno ha tenido que disponer de seguridad privada, esto para evitar que la situación sea más grave.
"Me cuentan que no lo están pasando bien algunos jugadores, dos en específico, por amenazas. Hay jugadores de Cajamarca que están recibiendo amenazas y es una cuestión para investigar, investigar y que SAFAP esté cerca de los jugadores. Incluso, uno de los jugadores está con seguridad particular", dijo Peralta en Hablemos de MAX.
Esta situación estaría relacionada con la crisis de resultados de la ‘Azul y Oro’, que lo tiene en el puesto 16, con apenas cinco puntos de 21 en disputa durante la Liga 1.
"Han hecho un tema policial, porque está complicada la situación. Porque hay un mal momento del equipo, han querido condicionar el contrato, evaluarlo, reestructuralo. Estos jugadores ya han dado aviso a la policía y la SAFAP", agregó.
Video: Hablemos de MAX.
FC Cajamarca y sus números en la Liga 1 2026
Las cinco unidades obtenidas por FC Cajamarca son tras acumular cuatro derrotas, dos empates y apenas un triunfo, que lo consiguió ante Melgar. Eso sí, el club tiene al goleador del campeonato que es Hernán Barcos, que ha convertido siete goles.
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