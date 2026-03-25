Filtran al posible reemplazo de Paulo Autuori en Sporting Cristal: "Pasa a ser observado"

El gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, sorprendió al referirse a quien puede ser el nuevo director técnico de los celestes luego de la salida repentina de Paulo Autuori. El brasileño dejó al club en un momento sumamente complicado dentro de la Liga 1 2026 y con la Fase de Grupos de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, por lo que en el Rímac deben tomar una decisión con suma rapidez.

Tras la derrota con Los Chankas, y por haberse quedado prácticamente sin chances de salir campeón del Torneo Apertura, la directiva del cuadro bajopontino decidió que era momento de cambiar de estratega. En diálogo con RPP, Gustavo Zevallos comentó detalles sobre la salida de su DT y también habló sobre quién puede ser su reemplazo en una coyuntura sumamente adversa.

Sporting Cristal tiene posible reemplazo para Paulo Autuori

Como sabemos, en la Liga 1 existe un director técnico que recientemente renunció a su cargo debido a los malos resultados que venía arrastrando y, casualidades de la vida, está fuertemente ligado a Sporting Cristal debido a que ha salido campeón con dicha institución en más de una ocasión. Sí, nos referimos a Roberto Mosquera que acaba de dejar Sport Huancayo y se encuentra sin club.

Por ello, el gerente deportivo del cuadro celeste se refirió a su posible llegada en este momento tan complejo, con el Torneo Apertura casi perdido y la Copa Libertadores a semana y media de comenzar. “Roberto Mosquera es una persona identificada con el club, llegó de muy niño, tuvo dos etapas y ha salido campeón en las dos. Siempre un técnico como él pasa a ser observado”, precisó el mencionado dirigente del Rímac.

Roberto Mosquera se encuentra sin club.

Recordemos que el popular ‘Mosca’ levantó el título de la Liga 1 en el 2012 y 2020 con la escuadra ‘cervecera’. Este último es el único trofeo que Sporting Cristal ha conseguido desde la llegada de Joel Raffo a la presidencia del club. Sin duda alguna un buen precedente y por ello la directiva se encuentra analizando su posible contratación ahora que se encuentra libre tras su paso por Sport Huancayo.

¿Qué clubes ha dirigido Roberto Mosquera?

Estos han sido sus equipos: