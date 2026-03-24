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Conmebol confirma el estadio de Sporting Cristal para los partidos de la Libertadores 2026

¡Confirmado! Sporting Cristal definió el estadio en el que estará jugando como locales en la Copa Libertadores luego de jugar en Matute y en el Miguel Grau del Callao.

Jasmin Huaman
Confirman estadio de Sporting Cristal para jugar de local en la Libertadores.
Confirman estadio de Sporting Cristal para jugar de local en la Libertadores. | Foto: Composición Líbero
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Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores luego de dejar en el camino a 2 de Mayo y Carabobo. El equipo dirigido por Paulo Autuori jugó estas dos llaves en diferentes estadios (Matute y Miguel Grau del Callao), por lo que la hinchada mantenía la incertidumbre por saber cuál será el recinto en el que estarán recibiendo a sus rivales.

Sporting Cristal define el futuro de Paulo Autuori.

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¡Todo definido! Sporting Cristal tiene definido el estadio en el que jugará toda la Copa Libertadores durante la Fase de Grupos. En la Liga 1, los celestes juegan sus partidos como locales en el Alberto Gallardo, pero esto cambiará en la competición de la Conmebol.

Sporting Cristal define el estadio para jugar la Copa Libertadores como local

La espera finalmente acabó y la Conmebol confirmó que Sporting Cristal jugará como local en el Estadio Nacional, que tiene una capacidad de recibir a más de 43 mil personas. Este recinto ya ha sido usado anteriormente por los rimenses, por lo que no resulta algo nuevo.

Como se recuerda, Sporting Cristal no pudo jugar los partidos anteriores de la fase de clasificación en la Copa Libertadores debido a que el césped del Nacional se encontraba en proceso de recuperación y no estaba en óptimas condiciones para albergar un evento de esta magnitud.

La noticia de jugar en un recinto más grande servirá también no solamente para congregar más hinchada, sino que también para que la institución de La Florida tenga más ingresos económicos.

Partidos de Sporting Cristal en el Nacional por la Libertadores

Sporting Cristal es uno de los tres equipos que representa a Perú en la competición de la Conmebol. A continuación, las fechas en las que jugará en el Estadio Nacional.

  • Miércoles 8 de abril: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño
  • Martes 28 de abril: Sporting Cristal vs. Junior
  • Martes 5 de mayo: Sporting Cristal vs. Palmeiras

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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