0
LO ÚLTIMO
Paulo Autuori no sigue en Sporting Cristal

Sporting Cristal oficializó la salida de Paulo Autuori tras irregular comienzo de la Liga 1

Mediante redes sociales, el club del Rímac oficializó la salida de Paulo Autuori, esto a pesar de haber clasificado a la fase de grupos Copa Libertadores.

Antonio Vidal
Paulo Autuori dejó de ser DT de Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal
Paulo Autuori dejó de ser DT de Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal
COMPARTIR

¡Se acabó la era Paulo Autuori! Mediante redes sociales, Sporting Cristal oficializó la salida del entrenador brasileño. Esto, pese a haber clasificado a la fase Copa Libertadores; no obstante, su irregular inicio en la Liga 1 habría influido en la decisión de la directiva rimense. En el comunicado, además, dejaron en claro que la salida se dio por mutuo acuerdo.

El Club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución, en la cual condujo al plantel profesional desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, en lo que significó su retorno a casa”.

“El club agradece al profesor Autuori por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, se lee en el comunicado del club rimense.

Sporting Cristal define el futuro de Paulo Autuori.

PUEDES VER: ¿Paulo Autuori se va? Revelan que en Sporting Cristal "han sondeado otro técnico"

Paulo Autuori fue destituido de Sporting Cristal

Paulo Autuori fue destituido de Sporting Cristal

Paulo Autuori dejó de ser entrenador de Sporting Cristal

El entrenador de 69 años dejó el club del Rímac, esto tras haber disputado ocho encuentros en el Torneo Apertura de la Liga 1 y cuatro encuentros en Copa Libertadores.

Cabe señalar que el nacido en Río de Janeiro, desde su vuelta a Cristal, ha disputado un total de 46 encuentros oficiales, esto tras su llegada al club en el 2025.

¿Quién será el nuevo entrenador de Sporting Cristal?

De momento, no se tiene información sobre quién tomará las riendas de Cristal; sin embargo, tras esto ha comenzado a rumorearse que Roberto Mosquera, quien dejó tras presentar su renuncia en Sport Huancayo, podría volver al club.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal oficializó la salida de Paulo Autuori tras irregular comienzo de la Liga 1

  2. Conmebol confirma el estadio de Sporting Cristal para los partidos de la Copa Libertadores 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano