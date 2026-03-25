Sporting Cristal oficializó la salida de Paulo Autuori tras irregular comienzo de la Liga 1

¡Se acabó la era Paulo Autuori! Mediante redes sociales, Sporting Cristal oficializó la salida del entrenador brasileño. Esto, pese a haber clasificado a la fase Copa Libertadores; no obstante, su irregular inicio en la Liga 1 habría influido en la decisión de la directiva rimense. En el comunicado, además, dejaron en claro que la salida se dio por mutuo acuerdo.

“El Club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución, en la cual condujo al plantel profesional desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, en lo que significó su retorno a casa”.

“El club agradece al profesor Autuori por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, se lee en el comunicado del club rimense.

Paulo Autuori fue destituido de Sporting Cristal

Paulo Autuori dejó de ser entrenador de Sporting Cristal

El entrenador de 69 años dejó el club del Rímac, esto tras haber disputado ocho encuentros en el Torneo Apertura de la Liga 1 y cuatro encuentros en Copa Libertadores.

Cabe señalar que el nacido en Río de Janeiro, desde su vuelta a Cristal, ha disputado un total de 46 encuentros oficiales, esto tras su llegada al club en el 2025.

¿Quién será el nuevo entrenador de Sporting Cristal?

De momento, no se tiene información sobre quién tomará las riendas de Cristal; sin embargo, tras esto ha comenzado a rumorearse que Roberto Mosquera, quien dejó tras presentar su renuncia en Sport Huancayo, podría volver al club.