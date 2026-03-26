Revelan por qué Paulo Autuori se fue de Sporting Cristal: "Estaba descontento con..."

Recientemente se confirmó la inesperada salida de Paulo Autuori en Sporting Cristal, quien desde inicio de año no venía mostrando un buen rendimiento y aún así la directiva quería seguir confiando en el proceso. Ahora, se reveló por qué realmente el director técnico brasileño se fue del club celeste a poco de que inicie la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Durante la transmisión del programa Mano a Mano en YouTube, el periodista Denilson Barrenechea sorprendió a todo el Rímac debido a que habló sobre lo que fue la salida repentina de su entrenador. Recordemos que los ‘cerveceros’ marchan muy mal en la Liga 1 y prácticamente se quedaron sin chances de salir campeones del Torneo Apertura por su distancia en la tabla de posiciones.

“Había mucha incomodidad entre ambas partes. Del lado de Cristal, por los resultados. Autuori, por otra parte, estaba descontento con la manera en que se manejaba el club y la liga”, indicó el mencionado comunicador, dejando claro que Paulo Autuori ya no se sentía cómodo con la directiva de Sporting Cristal, aunque también influenció las decisiones que tomaba la Comisión Disciplinaria de la FPF.

¿Quién será el nuevo DT de Sporting Cristal?

Dos nombres surgieron a raíz de la salida del director técnico en tienda celeste, el primero es Roberto Mosquera que actualmente se encuentra sin club luego de que renunciara oficialmente a Sport Huancayo por los malos resultados. Mientras que el segundo candidato que acaba de salir a la luz es Ricardo Gareca, antiguo entrenador de la selección peruana.

Ricardo Gareca suena fuerte en Sporting Cristal.

De momento, mientras se determina al sucesor de Paulo Autuori, Sporting Cristal confirmó que quien estará a cargo del plantel principal de forma interina es Jorge Soto. El popular ‘Camello’ dirigirá a los del Rímac el próximo viernes 3 de abril cuando enfrenten a Deportivo Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha número 9 del Torneo Apertura.