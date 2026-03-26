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Perú se llevó el triunfo 3-2 en partido amistoso e ilusiona a la hinchada con el Mundial

La selección peruana obtuvo una sufrida victoria 3-2 en un amistoso internacional por la fecha FIFA, con el objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Francisco Esteves
Perú se llevó el triunfo 3-2 en partido amistoso.
Perú se llevó el triunfo 3-2 en partido amistoso. | Foto: Composición Líbero.
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Por la fecha FIFA del mes de marzo, la selección peruana disputó un partido amistoso y terminó con victoria 3-2 sobre un complicado rival. Este resultado llena de ilusión a los hinchas, ya que ahora creen que es posible obtener la clasificación a la próxima Copa del Mundo. La Blanquirroja obtuvo su primer triunfo en lo que va de este 2026.

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Resulta que, Perú enfrentó a su similar de Uruguay por la categoría Sub-16 en Campo Mar, conocido campo de entrenamiento de Universitario de Deportes. El combinado patrio logró vencer, pero se complicó mucho en la segunda parte del compromiso y casi se lo terminan igualando. Recordemos que ellos son quienes formarán la próxima Sub-17 rumbo al Mundial de su generación.

La selección peruana comenzó ganando 3-0 al término del primer tiempo gracias a los goles de Leonardo Cárdenas, Maxwel García y Nicolás Velit. Sin embargo, en el complemento la ‘Celeste’ descontó mediante sus jugadores Alessio Cartagena y Nicolás González, por lo que la Blanquirroja estuvo a punto de dejar escapar esta reconfortante victoria ante uno de los elencos más importantes de Sudamérica.

Selección peruana

Perú derrotó a Uruguay en amistoso.

Asimismo, es válido precisar que hace pocos días Perú y Uruguay se enfrentaron en otro amistoso disputado también en Campo Mar ‘U’, y ese duelo terminó igualado 1-1. Ahora, el combinado dirigido por Diego Ortiz se prepara para afrontar un nuevo reto internacional llamado Torneo Mundial de Montaigu, en Francia, este mismo mes de marzo.

Perú disputará el Mundial

La selección peruana Sub-16 disputará este mes el Torneo Mundial de Montaigu, en Francia, donde compartirá grupo con Japón, México y Portugal. El debut de la Bicolor será ante los ‘Samuráis Azules’ el próximo 31 de marzo desde las 12.30 horas de Perú. Este campeonato es sumamente conocido porque en él han participado grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar y Ronaldinho.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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