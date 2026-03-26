Bolivia vs Irak por el repechaje al Mundial 2026: fecha, hora, canal y cuándo juegan
Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver oficialmente el repechaje entre Bolivia vs. Irak por un cupo directo al Mundial 2026.
Por un boleto a la Copa del Mundo. No te pierdas el partido entre las selecciones de Bolivia vs. Irak desde el Estadio BBVA de México. La Verde derrotó 2-1 a Surinam en un intenso compromiso y se ganó el derecho a jugar esta final del repechaje rumbo al Mundial 2026 de la FIFA. Los altiplánicos no acuden a esta cita internacional desde hace más de tres décadas (1994). A continuación te contamos la fecha, hora y canal de transmisión para que disfrutes de este encuentro histórico.
PUEDES VER: Miguelito Terceros marcó el 2-1 de Bolivia e ilusiona a todo un país con el Mundial 2026 - VIDEO
Luego de haber comenzado perdiendo, los bolivianos dieron vuelta a la llave con goles de Moisés Paniagua y Miguelito Terceros (penal). Ahora, los dirigidos por Óscar Villegas tienen una cita con la gloria la próxima semana cuando enfrenten en Norteamérica al combinado de Asia. El que gane clasificará al certamen intercontinental y el perdedor quedará totalmente eliminado.
¿Cuándo juega Bolivia vs Irak?
El partido entre Bolivia vs. Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026 de la FIFA se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo en México. Es decir, la Verde tendrá cuatro días para descansar antes de afrontar el duelo más importante en sus últimos 32 años. Recordemos que en caso de empatar se irán directamente a penales, pero la serie se define sí o sí ese día.
¿A qué hora juega Bolivia vs Irak?
Te dejamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 21.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 22.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 23.00 horas
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 0.00 horas (medianoche del 1 de abril)
- España: 4.00 horas (madrugada del 1 de abril)
¿Dónde ver el partido entre Bolivia vs Irak?
La transmisión del partido entre Bolivia vs. Irak por el repechaje, y un cupo directo al Mundial 2026, se podrá ver a través de DIRECTV Sports en toda Sudamérica. Asimismo, en Bolivia el compromiso podrá seguirse mediante la señal de Tigo Sports, Entel TV, Tuves y Bolivia TV. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante.
¿Qué canal transmite el partido Bolivia vs Irak?
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- España: DAZN Spain
- Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora
- Italia: DAZN Italia
- México: TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Surinam: STVS, DIRECTV Sports Caribbean, Bluu, SCCN, Rush Sports, QN-Sports
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
