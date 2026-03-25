Bolivia vs. Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: a qué hora, apuestas y dónde ver

Llegó el momento de la verdad. Bolivia se medirá contra Surinam por las semifinales del repechaje para el Mundial 2026. Este emocionante partido, de pronóstico reservado, se realizará el jueves 26 de marzo, a las 6.00 p. m. (horario boliviano y venezolano) y 7.00 p. m. (horario peruano) en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México. La transmisión estará a cargo de Dsports y DGO.

Más que un partido, es el sueño y la ilusión de un pueblo para ganar el boleto a la Copa del Mundo. Bolivia alcanzó el cupo para el repechaje en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, derrotando 1-0 a Brasil en El Alto. Una gesta que parecía imposible, pero que gracias a su esfuerzo y compromiso es real.

Óscar Villegas es el gran artífice de este momento que atraviesa la selección boliviana. El DT de la Verde adelantó que el partido ante Surinam será complicado. Resaltó que su rival de turno cuenta con jugadores veloces, que saben jugar al contragolpe.

“Son fuertes y atacan con profundidad. Normalmente esperan y cuando atacan son muy profundos”, analizó el entrenador sobre Surinam. Por ese motivo, Villegas puntualizó que van a evitar el pelotazo y apostarán por un fútbol asociado, con salida limpia desde la zona defensiva.

Además, el seleccionador boliviano pidió a los periodistas no hablar sobre su táctica o adelantar la estrategia futbolística que realizará en el partido. Esto es para no dar pistas a su rival sobre el juego de la ‘Verde’.

Entrenador de Bolivia se ilusiona con hacer historia y clasificar al Mundial.

Villegas no fue el único que habló con los medios de comunicación. En su arribo a México, Roberto Fernández no pudo ocultar su emoción por disputar el repechaje con la ‘Verde’. Afirmó que antes de pensar en una llave con Irak, tienen que superar a Surinam.

“Hay que prepararse bien; estamos en un momento lindo, recibimos apoyo y cariño, me imagino que el partido lo ganaremos, que mis compañeros pondrán el máximo esfuerzo para darlo todo”, puntualizó el lateral cruceño.

¿Cómo llega Surinam?

A diferencia de Bolivia, Surinam no disputó partidos amistosos de preparación. La ilusión de los ‘Suriboys’ es clasificar a la Copa del Mundo y regalar una alegría a su pueblo. Lo que impactó fueron las declaraciones del DT Henk ten Cate.

El entrenador de Surinam habló con la FIFA y reconoció que estudió todos los detalles de Bolivia; por ello, no hay algo que le pueda sorprender. Puntualizó la importancia de Miguel Terceros en la Verde.

Surinam se alista para lo que será el partido ante Bolivia

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos, porque hemos visto muchísimos partidos suyos. Cuenta con jugadores de mucha calidad, como Miguel Terceros, que es un gran futbolista. Está un escalón por encima del resto, sobre todo cuando parte desde la derecha, corre hacia dentro y marca con la izquierda. Pero podemos frenarlo con el planteamiento táctico adecuado. Así es como nos preparamos”, expresó el estratega.

¿Cuándo juega Bolivia vs. Surinam?

El partido por el repechaje entre Bolivia vs. Surinam se realizará este jueves 26 de marzo del 2026.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam?

Los horarios para ver el partido Bolivia vs. Surinam en Perú, Colombia y Ecuador son a las 5.00 p. m. En territorio boliviano, el compromiso iniciará a las 6.00 p. m.. Revisa la hora por país:

México: 4.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET), 5.00 p. m. (CT), 4.00 p. m. (MT) y 3.00 p. m. (PT)

¿Dónde ver Bolivia vs. Surinam?

PAÍS CANAL Bolivia BTV Bolivia TV y Entel TV Brasil SporTV y Cazé TV Perú DSports y DGO Colombia DSports, DGO y Win Argentina DSports y DGO Chile DSports y DGO Uruguay DSports y DGO Venezuela DSports y DGO Ecuador DSports y DGO México ViX Premium y TUDN Centroamérica Tigo Sports Estados Unidos Telemundo Deportes Ahora y FS1

¿Dónde juegan Bolivia vs. Surinam?

El partido entre Bolivia contra Surinam se realizará en el Estadio BBVA, de la ciudad de Monterrey. El recinto deportivo cuenta con una capacidad de 53.500 espectadores.

Estadio Monterrey albergará el partido entre Bolivia vs. Surinam.

Bolivia: últimos resultados

15.03.26 | Bolivia 3-0 Trinidad y Tobago

25.01.26 | Bolivia 0-1 México

18.01.26 | Bolivia 1-1 Panamá

21.12.25 | Perú 2-0 Bolivia

18.11.25 | Japón 3-0 Bolivia

Surinam: últimos resultados

18.11.25 | Guatemala 3-1 Surinam

13.11.25 | Surinam 4-0 El Salvador

14.10.25 | Panamá 1-1 Surinam

10.10.25 | Surinam 1-1 Guatemala

08.09.25 | El Salvador 1-2 Surinam

Bolivia vs. Surinam: apuestas

Apuestas Bolivia Empate Surinam Betsson 2.22 2.98 3.35 Betano 2.22 3.05 3.40 Bet365 2.25 3.20 3.40 1xBet 2.29 3.10 3.61 CoolBet 2.15 3.05 3.60 DoradoBet 2.33 3.10 3.60

Bolivia vs. Surinam: alineación

Posible Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

Posible Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe.