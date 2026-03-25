¿Dónde ver Bolivia vs Surinam EN VIVO y qué canal transmite el partido de repechaje al Mundial?

Bolivia vs Surinam protagonizan un duelo con pronóstico reservado este jueves 26 de marzo desde el Estadio BBVA de Monterrey, en el enfrentamiento que podría darle la esperanza de alcanzar un cupo en el Mundial 2026. La cita del repechaje intercontinental inicia a las 5.00 p. m. de acuerdo al horario peruano y a las 6.00 p. m. en el boliviano. Sigue aquí toda la antesala para ver la transmisión EN VIVO.

¿Dónde ver Bolivia vs Surinam EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Bolivia vs Surinam, por el repechaje intercontinental, se podrá ver EN VIVO en Sudamérica a través de DirecTV. En Bolivia mediante la señal de Tigo Sports.

¿Qué canal transmite Tigo Sports Bolivia?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves, Entel TV

Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

España: DAZN Spain

Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora

Italia: DAZN Italia

México: TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

Surinam: STVS, DIRECTV Sports Caribbean, Bluu, SCCN, Rush Sports, QN-Sports

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial

Bolivia y Surinam protagonizan un duelo decisivo en el repechaje rumbo al Mundial 2026, en un enfrentamiento cargado de ilusión para ambos seleccionados. La ‘Verde’ mantiene viva la esperanza de regresar a una Copa del Mundo tras más de tres décadas, mientras que el cuadro caribeño intentará dar el gran salto y meterse por primera vez en el máximo certamen del fútbol. El choque, a partido único, promete ser muy equilibrado y definirá al rival de Irak en la instancia final por el cupo.

Once de Bolivia ante Suriman por el repechaje.

El conjunto boliviano llega a esta instancia luego de culminar en la séptima posición de las Eliminatorias sudamericanas, quedando cerca de los puestos directos y asegurando su lugar en la repesca. En su preparación reciente alternó resultados, lo que refleja cierta irregularidad en su rendimiento.

Por su parte, Surinam logró avanzar tras ubicarse segundo en su grupo de las clasificatorias de Concacaf, solo por detrás de Panamá. El equipo busca consolidar su crecimiento internacional y aprovechar esta oportunidad histórica para competir por un lugar en el Mundial.