¡Con Luis Díaz y James! Colombia presentó su lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador Néstor Lorenzo presentó la lista de 26 convocados de la Selección de Colombia para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026, nómina en la que resaltan grandes nombres, por ejemplo, el histórico David Ospina, el defensor Yerry Mina, el mediocampista James Rodríguez y la sensación del momento, Luis Díaz.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador colombiano señaló: “Todas las decisiones son complejas, hay jugadores con rendimiento parejo, el nivel en el que están; tratamos de tomar la mejor decisión”. A continuación, podrás revisar la lista de nominados.

Lista de convocados de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Arqueros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

– Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

– Atlas F.C. (MEX) David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Defensas

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

– C.A. Independiente (ARG) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

– Cagliari Calcio (ITA) Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)

– Cruz Azul (MEX) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

– Galatasaray S.K. (TUR) Deiver Machado – F.C. Nantes (FRA)

– F.C. Nantes (FRA) Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)

– R.C.D. Mallorca (ESP) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

– Bologna F.C. (ITA) Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

Mediocampistas

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

– River Plate (ARG) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

– Rosario Central (ARG) Juan C. Portilla – Athletico Paranaense (BRA)

– Athletico Paranaense (BRA) Juan F. Quintero – River Plate (ARG)

– River Plate (ARG) Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

– Racing de Santander (ESP) Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

– Crystal Palace (ENG) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

– Flamengo (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

– S.L. Benfica (POR) Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

– S.E. Palmeiras (BRA) James Rodríguez – Minnesota United (USA)

Delanteros

Carlos A. Gómez – Vasco da Gama (BRA)

– Vasco da Gama (BRA) Luis Díaz – Bayern Munich (GER)

– Bayern Munich (GER) Juan C. Hernández – Real Betis (ESP)

– Real Betis (ESP) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

– F.C. Krasnodar (RUS) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Lista de convocados de Colombia para el Mundial.

Grupo y fixture de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Colombia está ubicada en el grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, República del Congo y Portugal. Revisa a continuación el fixture de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Colombia vs Uzbekistán

Fecha: miércoles 17 de junio

Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: Azteca.

Colombia vs República del Congo

Fecha: martes 23 de junio

Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)

Estadio: Akron.

Colombia vs Portugal