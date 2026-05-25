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¡Con Luis Díaz y James! Colombia presentó su lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026
¡Ya tenemos a los 26 convocados por Néstor Lorenzo! Aquí podrás revisar la nómina de Colombia para enfrentar a Uzbekistán, República del Congo y Portugal en el grupo K del Mundial 2026.
El entrenador Néstor Lorenzo presentó la lista de 26 convocados de la Selección de Colombia para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026, nómina en la que resaltan grandes nombres, por ejemplo, el histórico David Ospina, el defensor Yerry Mina, el mediocampista James Rodríguez y la sensación del momento, Luis Díaz.
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Durante la conferencia de prensa, el entrenador colombiano señaló: “Todas las decisiones son complejas, hay jugadores con rendimiento parejo, el nivel en el que están; tratamos de tomar la mejor decisión”. A continuación, podrás revisar la lista de nominados.
Lista de convocados de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Arqueros
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
Defensas
- Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Deiver Machado – F.C. Nantes (FRA)
- Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
Mediocampistas
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Juan C. Portilla – Athletico Paranaense (BRA)
- Juan F. Quintero – River Plate (ARG)
- Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
- James Rodríguez – Minnesota United (USA)
Delanteros
- Carlos A. Gómez – Vasco da Gama (BRA)
- Luis Díaz – Bayern Munich (GER)
- Juan C. Hernández – Real Betis (ESP)
- Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
Lista de convocados de Colombia para el Mundial.
Grupo y fixture de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026
La selección de Colombia está ubicada en el grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, República del Congo y Portugal. Revisa a continuación el fixture de los dirigidos por Néstor Lorenzo.
Colombia vs Uzbekistán
- Fecha: miércoles 17 de junio
- Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)
- Estadio: Azteca.
Colombia vs República del Congo
- Fecha: martes 23 de junio
- Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)
- Estadio: Akron.
Colombia vs Portugal
- Fecha: sábado 27 de junio
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Estadio: Hard Rock Stadium.
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