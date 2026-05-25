Revelan que plantel de Universitario mantiene molestias contra el 'Tunche' Rivera: "No se disculpó"

Aunque la administración de Universitario de Deportes dio por superada la polémica con José el ‘Tunche’ Rivera tras su dura reacción contra la camiseta del club, trascendió que dentro del plantel los jugadores aún esperan una disculpa interna por lo ocurrido.

Gustavo Peralta, periodista de Linkeados, reveló que hay una conversación pendiente entre el atacante de 29 años y el resto de futbolistas de la 'U’: "Dentro del plantel de la 'U' hay molestias con el 'Tunche' por lo que sucedió. El compañero siente que con ellos no se disculpó todavía. Las disculpas han sido a un medio de televisión pero con ellos todavía", explicó.

Además, se precisó que el ambiente en Universitario se mantiene tranquilo. Aun así, consideran importante que José Rivera explique lo ocurrido y reconozca su error frente a la institución y sus compañeros, con la intención de cerrar el tema y mantener la unidad del plantel de cara a lo que resta de la temporada.

"No significa que haya una interna rota... a él lo quieren todos dentro de la 'U', pero el 'Tunche' sabe que es una situación zanjada administrativamente pero en lo deportivo tiene que hacer entender al plantel que se equivocó y está para luchar como siempre", enfatizó Peralta.

¿Gassama está por delante de Rivera?

Otro detalle a considerar es que, el entrenador Héctor Cupe tendría en consideración primero a Sekou Gassama antes que al ‘Tunche’ Rivera, por lo que no queda claro si será convocado en el último partido de los ‘merengues’ en la Copa Libertadores ante Tolima.

"¿Gassama está por delante de Rivera? Sí, y vamos a ver si finalmente entra a la lista de convocados", sentenció el periodista de L1 MAX.