Ignacio Buse vs Andry Rublev EN VIVO por Roland Garros 2026: horarios y dónde ver partido

Ignacio Buse se enfrenta a Andrey Rublev en un partido por la primera ronda de Roland Garros 2026. Este encuentro se disputará en la cancha 7 del Stade de Roland Garros, en París. Conoce todos los detalles sobre el debut de la primera raqueta peruana en el segundo Grand Slam de la temporada.

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¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Andrey Rublev?

El horario anunciado para este partido es estimado y podría variar:

Perú, Colombia y Ecuador: 06:50 horas

Bolivia y Venezuela: 07:50 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 08:50 horas

México: 05:50 horas

Estados Unidos: 07:50 horas (Miami y Nueva York) y 04:50 horas (Los Ángeles)

España y Francia: 13:50 horas

Ignacio Buse vs. Andrey Rublev: dónde ver

El partido entre Ignacio Buse y Andrey Rublev, por la primera ronda de Roland Garros, será transmitido en Latinoamérica por la plataforma Disney Plus Premium, previo pago de suscripción.

Ignacio Buse vs Andrey Rublev por Roland Garros: previa del partido

El polvo de ladrillo de París será testigo de un debut histórico y altamente exigente para el tenis sudamericano. El peruano Ignacio Buse, la auténtica sensación del circuito masculino tras conquistar de forma heroica el ATP 500 de Hamburgo el último fin de semana partiendo desde la fase de clasificación, hará su estreno absoluto en el cuadro principal de Roland Garros. Con la motivación por las nubes y un juego de fondo que ha maravillado a todos, el juvenil limeño buscará estirar su espectacular racha de siete victorias consecutivas en territorio europeo para dar un nuevo golpe sobre la mesa en el segundo Grand Slam de la temporada.

Ignacio Buse viene de ser campeón del ATP de Hambugo

Al otro lado de la red estará un hueso durísimo de roer: el experimentado Andrey Rublev. El tenista ruso, consolidado desde hace años en la élite internacional, llega al certamen parisino ubicado en el puesto 13 del ranking mundial y ostentando la condición de undécimo cabeza de serie del cuadro. Con 17 títulos profesionales en su palmarés y un temible juego agresivo con la derecha, el exnúmero cinco del planeta se presenta como la prueba de fuego definitiva para evaluar el nivel actual de la joven raqueta peruana en partidos al mejor de cinco sets.

Este compromiso inédito marcará un choque de estilos de alta intensidad en la arcilla francesa, donde la frescura de Buse se medirá cara a cara con la potencia física de Rublev. El jugador nacional arranca esta aventura en la mejor ubicación de su carrera, asentado firmemente en el puesto 31 del escalafón global y con la tranquilidad de no cargar con la presión del favoritismo. De esta manera, el court parisino quedará listo para un enfrentamiento electrizante que promete capturar la atención de todos los fanáticos del deporte blanco.