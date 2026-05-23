Se revela curioso dato de Ignacio Buse que lo vincula con un exfutbolista de Alianza Lima

El actual top 31 del ranking mundial de tenis, Ignacio Buse, está dando de qué hablar luego de su espectacular victoria ante Tommy Paul en lo que fue el campeonato ATP 500 de Hamburgo. Con esto, el peruano consiguió un título más para su carrera con apenas 22 años.

No obstante, a medida que el tenista sigue generando repercusión y popularidad, los seguidores del peruano se preguntan cada vez más por su vida en general. Por ello, en una entrevista pasada, Buse dio a conocer que es familiar de un exjugador de Alianza Lima, dejando asombrados a muchos. ¿De quién se trata?

Dato de Ignacio Buse

Un dato poco conocido sobre Buse es el curioso vínculo familiar que mantiene con Alexander y Matías Succar. Según reveló el propio tenista en aquella entrevista, ambos futbolistas son sus primos hermanos. Además, ‘Nachito’ también es sobrino del reconocido chef Gastón Acurio, lazos familiares que muy pocas personas conocían.

Ignacio Buse es primo hermano con los Succar

Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500

Tras coronarse campeón, el tenista dedicó unas emotivas palabras al Perú, donde agradeció todo el apoyo de sus seguidores en nuestro país.

"A toda la gente de Perú. Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona muchísimo. Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe. ¡Arriba Perú siempre! ¡Viva Perú!", expresó nuestro compatriota.