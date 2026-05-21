Programación Liga 1 2026: horarios y canales para ver la fecha 16 del Torneo Apertura

La Liga 1 2026 podría tener a su primer campeón de la campaña. Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en un partido que puede decidir al ganador del Torneo Apertura. La atención estará centrada en el duelo en Matute, pero también habrá otros encuentros por la jornada 16 del primer certamen de la temporada.

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Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

Viernes 22 de mayo

15.00 | Juan Pablo II College vs. Melgar | Complejo Juan Pablo II, Chongoyape

Sábado 23 de mayo

12.45 | CD Moquegua vs. Universitario | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

15.00 | UTC Cajamarca vs. Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

17.15 | Cusco vs. Atlético Grau | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

20.30 | Alianza Lima vs. Chankas CYC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 24 de mayo

11.00 | Sporting Cristal vs. ADT | Estadio Alberto Gallardo, Lima

13.15 | Sport Huancayo vs. Cienciano | Estadio Huancayo

15.30 | Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | Estadio Campeones del 36, Sullana

Lunes 25 de mayo

15.30 | Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Juan Maldonado, Cutervo

Liga 1 2026: previa de la fecha 16 del Torneo Apertura

El Torneo Apertura entró en su etapa más vibrante y la penúltima jornada promete paralizar el país. Con las calculadoras en la mano, la fecha 16 de la Liga 1 2026 se presenta como el escenario ideal para las grandes definiciones. Mientras el líder saborea la gloria, los otros clubes se juegan mucho con la mirada puesta en no ceder terreno en el acumulado.

El plato fuerte se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Los Chankas este sábado a las 20.30 horas. El cuadro blanquiazul llega con el destino en sus manos y lidera la tabla de posiciones. Si el conjunto íntimo consigue hacer respetar su localía en Matute y se queda con los tres puntos, se consagrará automáticamente como ganador del Torneo Apertura.

Alianza Lima tiene la primera opción de ser campeón del Apertura

No obstante, el choque en La Victoria está cargado de tensión porque la visita marcha segunda a solo tres puntos. Si Los Chankas logran rescatar un empate o dar el golpe en la capital, el campeonato se estirará y todo se definirá en una última fecha. La mesa está servida para un duelo en el que los errores costarán caro.

Por otro lado, Universitario de Deportes no puede permitirse pestañear y afrontará una dura prueba en su visita al CD Moquegua este sábado a las 12.45 horas. El conjunto crema ya no depende de sí mismo para pelear el Apertura, pero tiene la obligación de sumar en la altura para mantenerse firme en los puestos de vanguardia del acumulado, con la mira puesta en el Clausura.