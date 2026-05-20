CONAR designó a árbitro FIFA tras pedido de Los Chankas para decisivo duelo ante Alianza Lima

Todo va quedando listo para el partidazo entre Alianza Lima vs. Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva, que decidirá al campeón del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules se encuentran en el primer lugar con 36 unidades, mientras que los andahuaylinos son segundos con tres puntos menos.

Debido a la importancia de este enfrentamiento y a lo que significa, el equipo de Andahuaylas realizó un pedido especial a la CONAR: designar a un árbitro 'absolutamente neutral, transparente e imparcial que otorgue garantías deportivas'. Además, también solicitó que este sea un juez FIFA que haya 'demostrado durante el presente campeonato un desempeño destacado, solvente y objetivo'.

En ese sentido, la Comisión Nacional de Árbitros decidió designar al experimentado juez Michael Espinoza (FIFA), quien estará acompañado de los asistentes también FIFA Stephen Atoche García y Leonardo Soto. En el videoarbitraje estarán José Pérez, David Huamán, Diego Jaimes y Johny Bossio.

Michael Espinoza dirigirá el Alianza Lima vs Los Chankas.

Comunicado de Los Chankas sobre duelo ante Alianza Lima

A través de un comunicado oficial, el equipo de Andahuaylas pidió garantías de un buen arbitraje, que le den permiso para que entren sus hinchas y señaló que espera que el duelo sea una verdadera fiesta deportiva.

“En ese sentido, exhortamos a la Comisión Nacional de Árbitros y a la Federación Peruana de Fútbol a designar un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia.

Asimismo, considerando la trascendencia e importancia de este encuentro en la definición y desarrollo del Torneo Apertura, solicitamos que la designación arbitral recaiga en un árbitro FIFA que haya demostrado durante el presente campeonato un desempeño destacado, solvente y objetivo, brindando confianza, equilibrio y garantías deportivas en cada una de sus actuaciones.

Del mismo modo, solicitamos que se garantice el acceso de la hinchada visitante, tal como históricamente se ha permitido en diversos escenarios deportivos del país. La hinchada de Los Chankas ha demostrado en reiteradas oportunidades un comportamiento responsable, pacífico y ejemplar en distintos estadios del Perú, contribuyendo siempre al normal desarrollo del espectáculo deportivo”, se puede leer.

Comunicado de Los Chankas

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Los Chankas?

El decisivo encuentro entre Alianza Lima vs. Los Chankas se jugará este sábado 23 de mayo a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play. Además, también podrá verse a través de Movistar Deportes.