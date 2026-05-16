Alianza Lima - Los Chankas: cuándo juegan, hora y dónde ver el partido que define el Apertura
Alianza Lima enfrentará a Los Chankas en un partido clave por el Torneo Apertura. Fecha, horarios y canales para ver el duelo.
Entramos a la recta final del Torneo Apertura. Alianza Lima depende de sí mismo para lograr el título y, ante Los Chankas, otro de los candidatos para llevarse el certamen, buscará coronar su gran inicio de temporada.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Los Chankas?
Alianza Lima se medirá contra Los Chankas este sábado 23 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas?
- México: 7.30 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 9.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.30 p. m.
- Estados Unidos: 9.30 p. m. (ET), 8.30 p. m. (CT), 7.30 p. m. (MT) y 6.30 p. m. (PT).
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Los Chankas?
La transmisión de este partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas estará a cargo de L1 MAX y L1 Play.
Alianza Lima vs. Los Chankas: entradas
- Palco Apuestas Total: S/249,90
- Occidente central: S/219,90
- Occidente lateral: S/179,90
- Oriente: S/109,90
- Norte: S/30,90
- Sur: S/30,90
- Experiencia Matchaday: S/379,90
No hay entradas disponibles.
