Chelsea vs Manchester City EN VIVO por Final de FA Cup: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido entre Chelsea vs Manchester City por la final de la FA Cup desde el Wembley Stadium, vía ESPN y Disney Plus.
Se viene la gran final de la FA Cup entre Chelsea vs Manchester City desde el Wembley Stadium de Londres. Este cotejo se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 9.00 a. m. hora peruana (14.00 horas GMT), con transmisión de ESPN y Disney Plus. Ambos elencos darán todo de sí en busca de un nuevo título en su palmarés.
¿Cuándo juega Chelsea vs Manchester City?
La final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City se juega este sábado 16 de mayo en el Wembley Stadium. Ambos elencos darán todo de sí en busca del título para cerrar la temporada de la mejor manera. Eso sí, aún quedan partidos de la Premier League, en la que los ciudadanos desean imponerse.
¿A qué hora juega Chelsea vs Manchester City?
Este cotejo entre Chelsea vs Manchester City por la final de la FA Cup inicia a las 9.00 a. m. hora peruana (14.00 horas GMT). Además, estos son los horarios en diferentes países:
- México: 8.00 a. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 a. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 10.00 a. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.00 a. m.
Chelsea y Manchester City definirán al campeón de la FA Cup.
¿Dónde ver Chelsea vs Manchester City?
La transmisión del partido entre Chelsea vs Manchester City irá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming en la aplicación de Disney Plus a través de tu PC, Smart TV o teléfono móvil.
Posibles alineaciones de Chelsea vs Manchester City
Chelsea: Robert Sanchez, Reece James, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto y João Pedro.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Nico González, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland.
Chelsea vs Manchester City: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Manchester City se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Chelsea en la final de la FA Cup. Dicho ello, estas son las cuotas que ofrecen las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|CHELSEA
|EMPATE
|MANCHESTER CITY
|Betsson
|4.70
|3.95
|1.70
|Betano
|4.85
|4.15
|1.72
|Bet365
|4.75
|4.00
|1.66
|1XBet
|4.84
|4.19
|1.76
|Doradobet
|4.85
|4.30
|1.72
