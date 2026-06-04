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DT de Perú reveló el pacto especial que acordaron con España para el amistoso: "Tres ventanas"

Mano Menezes habló en la previa del Perú vs Haití y reveló que hicieron un pacto especial para el segundo amistoso ante España.

Gary Huaman
Mano Menezes se refirió al partido entre Perú y España por la fecha FIFA.
Mano Menezes se refirió al partido entre Perú y España por la fecha FIFA. | Foto: composición Líbero/AFP
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Este viernes 5 de junio, la selección peruana afrontará su primer amistoso de la fecha internacional FIFA ante Haití en Miami. De cara a este encuentro, el entrenador Mano Menezes señaló que están muy empeñosos y controlan la cantidad de información para no confundir a los futbolistas. Además, reveló que hicieron un pacto especial con España con miras al segundo amistoso en México.

Luis de la Fuente habló sobre el próximo partido de España ante Perú.

PUEDES VER: DT de España sobre el próximo partido ante Perú: "No entendemos de partidos amistosos"

Estamos en el segundo pasaje del proceso que empezamos en París. Vamos a continuar caminando en esa dirección. Tuvimos dos entrenamientos, hoy tendremos el tercero más para el reconocimiento de la cancha. Todos están muy empeñosos y abiertos para nuevas informaciones. Estamos controlando la cantidad para no llenarlos de tanta información al mismo tiempo porque si no los confundimos. Las sensaciones son muy buenas”, empezó declarando Mano Menezes en conferencia de prensa.

Luego, el brasileño reveló que frente a España podrán usar más futbolistas e incluso acordaron realizar hasta once cambios en tres ventanas.

“Para esta segunda fecha, acordamos con España poder hacer 11 cambios en tres ventanas. Con 11 cambios tienes una posibilidad muy buena de usar más jugadores”, señaló.

Con respecto al rol de los jugadores más experimentados, Mano Menezes expresó lo siguiente: “Entendemos que ellos pueden, por características y pasado en la selección, ser referentes e indicar el camino para los jugadores que lleguen”.

Finalmente, se refirió a algunos nombres que no han sido convocados y remarcó que con él todos tienen la puerta abierta en la selección peruana: “Desde el primer día dijimos que no cerramos la puerta para nadie. Hay otros jugadores de experiencia que no estaban en la selección y podrían estar. No tengan prisa, vamos a construir un proceso”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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