DT de Perú reveló el pacto especial que acordaron con España para el amistoso: "Tres ventanas"

Este viernes 5 de junio, la selección peruana afrontará su primer amistoso de la fecha internacional FIFA ante Haití en Miami. De cara a este encuentro, el entrenador Mano Menezes señaló que están muy empeñosos y controlan la cantidad de información para no confundir a los futbolistas. Además, reveló que hicieron un pacto especial con España con miras al segundo amistoso en México.

“Estamos en el segundo pasaje del proceso que empezamos en París. Vamos a continuar caminando en esa dirección. Tuvimos dos entrenamientos, hoy tendremos el tercero más para el reconocimiento de la cancha. Todos están muy empeñosos y abiertos para nuevas informaciones. Estamos controlando la cantidad para no llenarlos de tanta información al mismo tiempo porque si no los confundimos. Las sensaciones son muy buenas”, empezó declarando Mano Menezes en conferencia de prensa.

Luego, el brasileño reveló que frente a España podrán usar más futbolistas e incluso acordaron realizar hasta once cambios en tres ventanas.

“Para esta segunda fecha, acordamos con España poder hacer 11 cambios en tres ventanas. Con 11 cambios tienes una posibilidad muy buena de usar más jugadores”, señaló.

Con respecto al rol de los jugadores más experimentados, Mano Menezes expresó lo siguiente: “Entendemos que ellos pueden, por características y pasado en la selección, ser referentes e indicar el camino para los jugadores que lleguen”.

Finalmente, se refirió a algunos nombres que no han sido convocados y remarcó que con él todos tienen la puerta abierta en la selección peruana: “Desde el primer día dijimos que no cerramos la puerta para nadie. Hay otros jugadores de experiencia que no estaban en la selección y podrían estar. No tengan prisa, vamos a construir un proceso”.