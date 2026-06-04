DT de España sobre el próximo partido ante Perú: "No entendemos de partidos amistosos"

La selección española pactó dos amistosos ante Irak y Perú como preparación para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su primer encuentro, los dirigidos por Luis de la Fuente no pudieron celebrar y empataron 1-1 en La Coruña. Ahora deberán buscar la victoria ante la Bicolor en México.

Tras el final del partido ante el conjunto asiático, el estratega de la Furia Roja se mostró tranquilo por no haber registrado lesionados y porque están a punto de entrar en una fase de exigencia e intensidad.

“Pretendíamos hacer un trabajo más condicional y físico, que los jugadores se adaptaran. Era un día de sensaciones y de dar la ocasión a otros jugadores. No ha habido lesionados. Ahora entramos en otra fase de exigencia, intensidad y jugadores que aportarán. Mañana estamos en Estados Unidos y eso nos pone el foco claro”, empezó declarando en conferencia de prensa.

En cuanto al juego iraquí, Luis de la Fuente reveló que se sintió bastante sorprendido porque lo exigieron bastante y calificó al conjunto asiático como un equipo interesante y con mucha intensidad.

“Me ha sorprendido gratamente. Hemos tenido problemas en el primer tiempo para evitar sus progresiones. Todos los partidos son difíciles, pero han ofrecido ante España ritmo e intensidad, saben hacer juego asociativo. Es un equipo interesante y sobre todo con mucha intensidad. Cada rival ofrece otras características, pero nos han puesto en muchos problemas y nos han apretado mucho”, señaló.

En cuanto a su próximo partido ante la selección peruana y a su debut en la Copa del Mundo, el entrenador de España reveló que no entiende de partidos amistosos y que verá cómo se desarrolla el choque ante la Bicolor para definir su once mundialista.

“No entendemos de partidos amistosos, buscábamos unos objetivos ante Irak pero también cumplir una serie de condiciones en el plano físico. Mi idea sigue siendo la misma, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Quedan 11 días hasta el duelo inicial y otro amistoso dentro de cuatro. Tenemos claro el portero y otros 10 más”, finalizó.