¡Golazo! Marco Huamán marcó el 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano

Alianza Lima se enfrenta a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Tras 45 minutos disputados, Marco Huamán apareció con un golazo y puso el encuentro 1-0 a favor del cuadro blanquiazul en condición de visitante.

Marco Huamán anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano

A los 47 minutos del segundo tiempo, Huamán se hizo presente para enviar el balón al fondo de la portería de Cienciano y así darle la ventaja a Alianza en este partido decisivo por el Apertura.

El defensor aprovechó el rebote que dejó el arquero Gonzalo Falcón luego del primer disparo de Luis Advíncula y remató el balón, que el propio guardameta no logró detener.

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Con este tanto, Huamán anotó su primer gol de la temporada 2026 con Alianza Lima después de disputar 14 encuentros en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Si el marcador favorece al conjunto blanquiazul, los íntimos dejarán atrás a Cienciano en la clasificación, en su objetivo de conquistar el primer torneo del año.

Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima visita el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos clubes se juegan los primeros lugares, por lo que están obligados a ganar el partido.