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Alianza Lima empató 3-3 y desató preocupación a los hinchas blanquiazules

Alianza Lima solo consiguió un empate 3-3 ante un fuerte rival y generó que los hinchas blanquiazules se preocupen por el rendimiento del equipo.

Luis Blancas
Alianza Lima empató 3-3 ante fuerte rival y generó preocupación a los hinchas blanquiazules
Alianza Lima empató 3-3 ante fuerte rival y generó preocupación a los hinchas blanquiazules | Composición: Líbero
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Alianza Lima tiene el claro objetivo de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, por eso, debe ganar los últimos tres partidos que le quedan en el campeonato peruano. No obstante, no es la única delegación blanquiazul que disputa encuentros, ya que la sub-18 club íntimo consiguió un empate 3-3 ante un fuerte rival, lo que generó la preocupación de los hinchas.

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Alianza Lima empató 3-3 ante fuerte rival y generó preocupación a los hinchas blanquiazules

La categoría sub-18 de Alianza Lima empató 3-3 ante Club Universidad San Martín en un amistoso previo al inicio de la Liga Nacional Juvenil 2026, en el complejo de entrenamiento del club íntimo.

Este encuentro fue a puerta cerrada; sin embargo, dejó preocupada a parte de la hinchada blanquiazul porque el campeonato de menores está cerca de comenzar y su equipo solo consiguió una igualdad en su más reciente partido.

La sub-18 de Alianza Lima empató 3-3 ante Club Universidad San Martín en un duelo amistoso

La sub-18 de Alianza Lima empató 3-3 ante Club Universidad San Martín en un duelo amistoso

Cabe destacar que Alianza Lima aspira a que su equipo sub-18 conquiste el título nacional de su categoría, lo que le permitiría acceder de forma directa a la Copa Libertadores Sub-20 de 2027.

Alianza Lima en la Liga Nacional Juvenil 2026

La Sub-18 de Alianza Lima conoció que formará parte del Grupo B (Centro) y enfrentará a grandes equipos de su categoría como Sport Huancayo, ADT, AD Cantolao, Sport Boys, Sporting Cristal, Universitario y Club Universidad San Martín, con el claro objetivo de clasificar a la etapa final del certamen.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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