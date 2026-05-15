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Alianza pierde a delantero de casi 1 millón de euros en su lucha por el título del Apertura

Alianza Lima perdió a un delantero que vale casi 1 millón de euros en medio de su búsqueda por salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Alianza Lima pierde a delantero de 900 mil euros en su lucha por el título del Torneo Apertura
Alianza Lima pierde a delantero de 900 mil euros en su lucha por el título del Torneo Apertura | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima es líder absoluto del Torneo Apertura a falta de tres fechas por disputar. Sin embargo, perdió a un delantero que tiene un valor de mercado de casi 1 millón de euros: estamos hablando de Luis Ramos, quien no fue convocado para el partido ante Cienciano por la jornada 15.

Alianza Lima y sus tres bajas para enfrentar a Cienciano en partido que define el Torneo Apertura

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Alianza Lima pierde a delantero de 900 mil euros en su lucha por el título del Torneo Apertura

Pablo Guede dio a conocer de manera oficial la relación de futbolistas de Alianza convocados para disputar el encuentro decisivo frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

La ausencia de Luis Ramos despertó la preocupación de los hinchas blanquiazules, que durante la tarde lo vieron viajar junto a la delegación; sin embargo, horas después quedó descartado por el propio técnico.

Luis Ramos no fue convocado por Pablo Guede para el partido entre Alianza Lima ante Cienciano

Luis Ramos no fue convocado por Pablo Guede para el partido entre Alianza Lima ante Cienciano

Según reportó el periodista Gerson Cuba, la ausencia de Ramos en la lista para el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano responde a una decisión técnica de Pablo Guede, ya que el jugador no presenta lesión alguna.

De este modo, el conjunto blanquiazul afrontará este partido con apenas dos cambios en la línea ofensiva, dado que Paolo Guerrero y Federico Girotti son los únicos convocados.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano

Arqueros:

  • Guillermo Viscarra
  • Alejandro Duarte

Defensores:

  • Renzo Garcés
  • Josué Estrada
  • Marco Huamán
  • Luis Advíncula
  • Cristian Carbajal
  • Gianfranco Chávez

Volantes:

  • Alessandro Burlamaqui
  • Jean Pierre Archimbaud
  • Fernando Gaibor
  • Kevin Quevedo
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Jesús Castillo
  • Eryc Castillo
  • Jairo Vélez
  • Piero Cari
  • Jonathan García
  • Esteban Pavez

Delanteros:

  • Paolo Guerrero
  • Federico Girotti
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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