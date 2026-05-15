- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Atlético Grau
- FC Cajamarca vs Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Programación fecha 15
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
Alianza pierde a delantero de casi 1 millón de euros en su lucha por el título del Apertura
Alianza Lima perdió a un delantero que vale casi 1 millón de euros en medio de su búsqueda por salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima es líder absoluto del Torneo Apertura a falta de tres fechas por disputar. Sin embargo, perdió a un delantero que tiene un valor de mercado de casi 1 millón de euros: estamos hablando de Luis Ramos, quien no fue convocado para el partido ante Cienciano por la jornada 15.
PUEDES VER: Alianza Lima y sus tres bajas para el decisivo partido ante Cienciano por el Torneo Apertura
Alianza Lima pierde a delantero de 900 mil euros en su lucha por el título del Torneo Apertura
Pablo Guede dio a conocer de manera oficial la relación de futbolistas de Alianza convocados para disputar el encuentro decisivo frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
La ausencia de Luis Ramos despertó la preocupación de los hinchas blanquiazules, que durante la tarde lo vieron viajar junto a la delegación; sin embargo, horas después quedó descartado por el propio técnico.
Luis Ramos no fue convocado por Pablo Guede para el partido entre Alianza Lima ante Cienciano
Según reportó el periodista Gerson Cuba, la ausencia de Ramos en la lista para el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano responde a una decisión técnica de Pablo Guede, ya que el jugador no presenta lesión alguna.
De este modo, el conjunto blanquiazul afrontará este partido con apenas dos cambios en la línea ofensiva, dado que Paolo Guerrero y Federico Girotti son los únicos convocados.
Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano
Arqueros:
- Guillermo Viscarra
- Alejandro Duarte
Defensores:
- Renzo Garcés
- Josué Estrada
- Marco Huamán
- Luis Advíncula
- Cristian Carbajal
- Gianfranco Chávez
Volantes:
- Alessandro Burlamaqui
- Jean Pierre Archimbaud
- Fernando Gaibor
- Kevin Quevedo
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Jesús Castillo
- Eryc Castillo
- Jairo Vélez
- Piero Cari
- Jonathan García
- Esteban Pavez
Delanteros:
- Paolo Guerrero
- Federico Girotti
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90