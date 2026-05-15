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Alianza Lima y sus tres bajas para el decisivo partido ante Cienciano por el Torneo Apertura

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y el técnico Pablo Guede contará con tres bajas importantes.

Luis Blancas
Alianza Lima y sus tres bajas para enfrentar a Cienciano en partido que define el Torneo Apertura
Alianza Lima y sus tres bajas para enfrentar a Cienciano en partido que define el Torneo Apertura | Composición: Líbero
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Alianza Lima jugará un importante partido ante Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Previo a este encuentro, se conoció que Pablo Guede no contará con tres jugadores y serán bajas para el duelo que define posiciones en el primer campeonato de la temporada.

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Alianza Lima y sus tres bajas para enfrentar a Cienciano en partido que define el Torneo Apertura

Guede afronta la exigente tarea de conseguir una victoria o, al menos, un empate de mucho valor con los blanquiazules frente al conjunto cusqueño si quiere mantener viva la ilusión de proclamarse campeón del Apertura.

Sin embargo, el técnico argentino de Alianza afronta una tarea complicada, ya que no podrá disponer de tres futbolistas de su plantilla por distintos motivos.

D 'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino y Mateo Antoni serán bajas de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano por Torneo Apertura

D 'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino y Mateo Antoni serán bajas de Alianza Lima para enfrentar a Cienciano por Torneo Apertura

Pablo Guede no incluirá en la convocatoria a D'Alessandro Montenegro, Pedro Aquino y Mateo Antoni para el partido de Alianza Lima frente a Cienciano por el Torneo Apertura.

Las ausencias de Aquino y Montenegro responden más a una decisión técnica del entrenador argentino, que desde hace varias jornadas no los tiene en cuenta para disputar partidos en el primer campeonato de 2026.

Mientras tanto, la no presencia del uruguayo Antoni obedece a que recibió cinco tarjetas amarillas en el encuentro frente a Sporting Cristal, por lo que se perfila como una baja de peso.

Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima jugará ante Cienciano el sábado 15 de mayo, a las 5.45 p. m., en el encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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