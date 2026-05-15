Vivian Baella le pidió disculpas a Alianza Lima y a Flavia Montes por sus polémicas declaraciones

La exvoleibolista se pronunció tras la carta notarial que le envió Alianza Lima por haber dicho que le ofrecieron una gran cantidad de dinero y un inmueble a Flavia Montes.

    Gary Huaman
    Vivian Baella se pronunció sobre sus dichos sobre Alianza Lima y Flavia Montes. | Foto: composición Líbero/Bloqueo y punto
    Vivian Baella se pronunció. La exvoleibolista se encuentra en el ojo de la tormenta por sus declaraciones sobre Flavia Montes y su fichaje por Alianza Lima, pues señaló que la central había firmado por las íntimas previo al extragame de la Liga Peruana de Vóley por una importante cantidad de dinero y un inmueble.

    Estas declaraciones no gustaron a la exjugadora de la San Martín ni al cuadro blanquiazul. Precisamente, la institución victoriana le envió una carta notarial a Vivian Baella y le exigió que se disculpara, pues lo que había dicho no se ajustaba a la realidad. Además, le informaron que, si no lo hacía en las próximas 24 horas, iniciarían acciones legales. Ante esto, la exvoleibolista de la selección peruana decidió salir al frente para ofrecer las disculpas del caso.

    ¿Qué dijo Vivian Baella tras la carta notarial de Alianza Lima?

    Durante la última edición del programa 'Bloque y punto', Vivian Baella recalcó que no tenía ninguna intención de poner en tela de juicio el profesionalismo de Flavia Montes ni tampoco manchar la imagen del club Alianza Lima.

    Recalcar que no tuve ninguna intención de poner en tela de juicio el profesionalismo de Flavia ni la transparencia del club Alianza Lima. No emití ningún juicio de valor, pero soy consciente de las molestias que esto pudo haber ocasionado; es por eso que pido mis más sinceras disculpas a ambas partes, tanto a Flavia como al club Alianza Lima”, empezó diciendo.

    Tras ello, Baella no dudó en pedir disculpas a la voleibolista y a la institución, y reconoció que compartió un comentario que no fue corroborado adecuadamente.

    La información precisada en ese programa no contaba con un sustento verificable y, por lo tanto, aclaro que no se ajusta a la verdad de los hechos. Reconozco mi equivocación al compartir un comentario que no fue corroborado adecuadamente”, expresó.

    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

