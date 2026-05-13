Alianza Lima advirtió con denunciar a Vivian Baella por sus declaraciones y advirtió: "Plazo de 24 horas"

Las declaraciones de Vivian Baella sobre Flavia Montes siguen generando eco. Tras el pronunciamiento de la excentral de la Universidad San Martín, ahora Alianza Lima decidió hacer lo mismo, pero, a diferencia de la voleibolista, el club optó por enviarle una carta notarial a la exjugadora y le dio un plazo de 24 horas para que se rectifique por lo dicho en su programa de streaming. De lo contrario, iniciará las acciones legales correspondientes en la vía penal por difamación agravada.

Como se recuerda, Vivian Baella declaró en el programa 'Bloqueo y punto' que, de acuerdo con su fuente, Flavia Montes habría firmado con Alianza Lima antes de que se juegue la tercera final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 por un “monto bastante elevado” y también “por un inmueble”, del cual se hizo acreedora antes del extragame de la final.

Alianza Lima envía carta notarial y amenaza con denunciar a Vivian Baella

“Por medio de la presente, cursada vía conducto notarial, el Club Alianza Lima (en adelante, “Alianza Lima”) se dirige a usted en atención a las graves y agraviantes declaraciones que ha vertido a través del medio de comunicación social “La Roro Network”, las cuales constituyen imputaciones difamatorias que lesionan de manera directa y significativa el honor, la buena reputación y la imagen institucional de nuestra representada”, empieza la carta notarial de Alianza Lima contra Vivian Baella.

Luego, el cuadro íntimo detalló que estas declaraciones “constituyen una imputación directa, concreta y absolutamente falsa de conductas ilícitas, atribuyendo a nuestra institución la entrega de sumas de dinero con la finalidad de alterar la competencia deportiva, lo que excede de manera flagrante los límites de la crítica legítima y se subsume en el tipo penal de difamación”.

Ante esto, expusieron que, conforme al artículo 132 del Código Penal peruano, Vivian Baella estaría incurriendo en difamación ante varias personas. Además, el cuadro blanquiazul señaló que haber dicho que le habrían entregado un “monto bastante elevado y también un inmueble” a Flavia Montes “constituye una imputación manifiestamente falsa, carente de sustento y gravemente lesiva, que genera responsabilidad penal y civil”.

Alianza Lima envió carta notarial a Vivian Baella.

Por ello, le pidieron a la exvoleibolista que se rectifique públicamente en el mismo medio, programa y con similar alcance, precisando de manera expresa que sus afirmaciones no se ajustan a la realidad. Además, le solicitaron que se abstenga de reiterar, de forma directa o indirecta, imputaciones de similar naturaleza contra la institución.

Para ello, le dieron un plazo de 24 horas desde la recepción de esta carta notarial para que cumpla lo requerido; de lo contrario, darán lugar a “al inicio inmediato de las acciones legales correspondientes en la vía penal por difamación agravada, así como de las acciones civiles indemnizatorias por los daños y perjuicios ocasionados incluyendo la responsabilidad solidaria al medio de comunicación La Roro Network”.