La Academia IPD continúa consolidándose como uno de los principales espacios de iniciación deportiva del país. En lo que va de 2026, el programa gratuito del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha beneficiado a 66.133 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en las 25 regiones, acercándolos a la práctica deportiva y brindándoles oportunidades de desarrollo hacia el alto rendimiento.

Impulsada por la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, la Academia IPD ofrece enseñanza en 39 disciplinas, entre ellas atletismo, boxeo, fútbol, gimnasia, judo, karate, natación, taekwondo, vóley y deportes adaptados. Su ejecución es posible gracias al trabajo conjunto con los Consejos Regionales del Deporte y los gobiernos locales.

Los avances del programa también se reflejan en las competencias nacionales y regionales. Un ejemplo reciente fue el Campeonato Regional de Kickboxing 2026, donde alumnos de las academias de Ica y Ayacucho obtuvieron 45 medallas en conjunto. Asimismo, delegaciones de distintas regiones destacaron en el Campeonato Nacional Infantil de Atletismo, lo que evidencia el crecimiento de nuevos talentos en el país.

Academia IPD benefició a más de 66 mil niños y adolescentes en todo el país durante 2026.

La Academia IPD también promueve espacios competitivos para el desarrollo de los deportistas. Entre ellos destaca el II Campeonato Nacional de Boxeo – Copa IPD 2026, que reunió en la Videna a jóvenes de diversas regiones bajo la supervisión técnica del excampeón mundial Alberto 'Chiquito' Rossel.

Con presencia en sedes como la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, el Polideportivo de Villa El Salvador, el CAR de Punta Rocas y otros escenarios deportivos del país, la Academia IPD sigue ampliando oportunidades para que más niños y adolescentes descubran y desarrollen su talento deportivo.