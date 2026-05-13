San Martín dejó contundente mensaje a Aixa Vigil y 'advirtió' a su representante: "Ya sabemos quién es"

La novela de Aixa Vigil acaba de sumar un capítulo más. Sucede que la punta se encuentra entre la 'espada y la pared', pues su representante ha expresado el deseo de sacarla de la San Martín para que pueda llegar a Universitario de Deportes; sin embargo, la gerente deportiva de las santas, Yudy Balcázar, dejó muy claro que Aixa continuará con ellas y le envió un fuerte mensaje a su representante.

Este problema se origina porque Leonardo Feitosa, agente de Aixa Vigil, aseguró que la voleibolista firmó contrato con la San Martín solo por una temporada, pero las santas registraron a la jugadora ante la Federación Peruana de Vóley (FPV) por dos. Ante esto, Yudy Balcázar decidió salir al frente.

“No le demos más tampoco al señor, ya sabemos quién es (...)”, empezó diciendo la gerente sobre Leonardo Feitosa en el programa 'Ataque cruzado' y añadió: “No podía creer lo que estaba escuchando, decía como que ‘no te preocupes porque yo la voy a sacar’. ¿What, qué está pasando? Yo sé el reglamento, yo sé el manual de pases y afiliaciones; entonces, si yo sé todo eso y tengo el conocimiento, no sé cómo la puede sacar”.

Tras esto, Yudy Balcázar añadió que la San Martín firma a todas sus jugadoras por dos temporadas para que se sientan tranquilas y no por una, como señala el representante de Aixa: “En mi equipo, desde que yo estoy, lo que yo hago es que las chicas firman. Nunca converso que si es para un año, para dos. Nosotros le damos la tranquilidad; por ejemplo, tranquilidad económica. Ellas ni siquiera tienen que llamarme para cobrar, a ellas les depositan en su cuenta. Volviendo al tema, nadie firma por un año en mi equipo”.

Finalmente, reveló que habló con Aixa Vigil y le dijo que se tome su tiempo porque está tomando decisiones bastante aceleradas y que en ningún momento le exigió quedarse en un lugar donde no se siente feliz.

“Pasa por un tema de ella, de pensarlo; de pronto ha tomado algunas decisiones muy aceleradas. Hemos conversado hace poquito, y le dije: ‘Aixa, tranquila, tómate tu tiempo. Yo no te exijo que te quedes si tú no quieres’. Uno es feliz donde se siente feliz. Ella es profesional, una chica que tiene muchas condiciones. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo; la he visto chiquita entrenar en la Federación, y nunca me portaré mal con ella”, concluyó.