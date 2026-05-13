Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

Te presentamos EN VIVO las últimas movidas en la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Universitario está tras los pasos de Aixa Vigil, quien no quiere continuar en San Martín. Alianza Lima ya cerró con cuatro refuerzos y busca dar el golpe con una incorporación de jerarquía. Atenea quiere sumar a Coraima Gómez. Por último, María Paula Rodríguez dejó las Pumas y tiene varias propuestas.

Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco

Facundo Morando (DT)

Rumores

Doris Gonzáles (salida)

Maricarmen Guerrero (salida)

Meegan Hart (salida)

Ángela Leyva (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

Fichajes

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Rumores

Fátima Villafuerte (salida)

Mara Leao (salida)

Aixa Vigil (fichaje)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Claudio Palza (fichaje)

Ingrid Herrada (fichaje)

Renovaciones

Francisco Hervás (confirmado)

Catherine Flood (confirmado)

Lucía Magallanes (confirmado)

Maluh Oliveira (confirmado)

Karla Ortiz (confirmado)

Miriam Patiño (negociaciones)

Daniela Muñoz (negociaciones)

Seleisa Elisaia (negociaciones)

San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

Rumores

Marco Blanco, entrenador (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Marina Scherer (fichaje)

Aixa Vigil (salida)

Alexandra Machado (fichaje)

Yanlis Féliz (fichaje)

Meegan Hart (fichaje)

Julieta Lazcano (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Salidas

Flavia Montes

Adeola Owokoniran

Sophia Kruczko

Simone Scherer

Shiamara Almeida

Andrea Sandoval

Renovaciones

Pamela Cuya (confirmado)

Brenda Lobatón (confirmado)

Ginna López (confirmado)

Angélica Aquino (confirmado)

Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Cristina Cuba

Renovaciones

Katheryn Ryan (confirmado)

Kiara Montes (confirmado)

Horacio Bastit (DT)

Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovaciones

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Salidas

Astrid Ruiz

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Anghela Barboza

Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Salidas

Anghela Barboza

Katielle Alonzo

Renovaciones

Florangel Terrero (negociaciones)

Vielka Peralta (negociaciones)

Natalia Málaga (negociaciones)

Fichajes

Andrea Sandoval (confirmado)

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

Coraima Gómez (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Renovaciones

Isabel Fernández

Nicole Pérez

Salidas

Manuela Sierra

Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Tato Rivero (DT)

Fichajes

Martín Rodríguez (DT)

Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Mauro Boasso, entrenador

Julibeth Payano

Allison Holland

Fichajes

DT Víncius Fernández (confirmado)

Olva Latino: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Ingrid Herrada

Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima

San Martín

Universitario

Géminis

Regatas Lima

Atenea

Circolo

Deportivo Soan

Rebaza Acosta

Olva Latino

Deportivo Wanka

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato arrancaría en septiembre.