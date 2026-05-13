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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

Revisa EN VIVO las últimas movidas de los fichajes que se realizan en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas, etc.

    Jesús Yupanqui
    Revisa los fichajes EN VIVO de los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 202-27.
    Revisa los fichajes EN VIVO de los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 202-27. | Composición Líbero
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    Te presentamos EN VIVO las últimas movidas en la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Universitario está tras los pasos de Aixa Vigil, quien no quiere continuar en San Martín. Alianza Lima ya cerró con cuatro refuerzos y busca dar el golpe con una incorporación de jerarquía. Atenea quiere sumar a Coraima Gómez. Por último, María Paula Rodríguez dejó las Pumas y tiene varias propuestas.

    Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a San Martín.

    PUEDES VER: Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón

    Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco
    • Facundo Morando (DT)

    Rumores

    • Doris Gonzáles (salida)
    • Maricarmen Guerrero (salida)
    • Meegan Hart (salida)
    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)
    • Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

    Fichajes

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo
    • Angélica Malinverno
    • Alexandra Machado
    • María Paula Rodríguez

    Rumores

    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Mara Leao (salida)
    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Claudio Palza (fichaje)
    • Ingrid Herrada (fichaje)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (confirmado)
    • Catherine Flood (confirmado)
    • Lucía Magallanes (confirmado)
    • Maluh Oliveira (confirmado)
    • Karla Ortiz (confirmado)
    • Miriam Patiño (negociaciones)
    • Daniela Muñoz (negociaciones)
    • Seleisa Elisaia (negociaciones)

    San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

    Rumores

    • Marco Blanco, entrenador (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Aixa Vigil (salida)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)
    • Julieta Lazcano (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)

    Salidas

    • Flavia Montes
    • Adeola Owokoniran
    • Sophia Kruczko
    • Simone Scherer
    • Shiamara Almeida
    • Andrea Sandoval

    Renovaciones

    • Pamela Cuya (confirmado)
    • Brenda Lobatón (confirmado)
    • Ginna López (confirmado)
    • Angélica Aquino (confirmado)

    Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella
    • Cristina Cuba

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan (confirmado)
    • Kiara Montes (confirmado)
    • Horacio Bastit (DT)

    Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovaciones

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmado)

    Salidas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza

    Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo

    Renovaciones

    • Florangel Terrero (negociaciones)
    • Vielka Peralta (negociaciones)
    • Natalia Málaga (negociaciones)

    Fichajes

    • Andrea Sandoval (confirmado)

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

    Rumores

    • Coraima Gómez (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Renovaciones

    • Isabel Fernández
    • Nicole Pérez

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Tato Rivero (DT)

    Fichajes

    • Martín Rodríguez (DT)

    Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Mauro Boasso, entrenador
    • Julibeth Payano
    • Allison Holland

    Fichajes

    • DT Víncius Fernández (confirmado)

    Olva Latino: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Ingrid Herrada

    Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

      1. Alianza Lima
      2. San Martín
      3. Universitario
      4. Géminis
      5. Regatas Lima
      6. Atenea
      7. Circolo
      8. Deportivo Soan
      9. Rebaza Acosta
      10. Olva Latino
      11. Deportivo Wanka

    ¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato arrancaría en septiembre.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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