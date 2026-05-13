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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores
Revisa EN VIVO las últimas movidas de los fichajes que se realizan en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas, etc.
Te presentamos EN VIVO las últimas movidas en la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Universitario está tras los pasos de Aixa Vigil, quien no quiere continuar en San Martín. Alianza Lima ya cerró con cuatro refuerzos y busca dar el golpe con una incorporación de jerarquía. Atenea quiere sumar a Coraima Gómez. Por último, María Paula Rodríguez dejó las Pumas y tiene varias propuestas.
PUEDES VER: Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón
Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco
- Facundo Morando (DT)
Rumores
- Doris Gonzáles (salida)
- Maricarmen Guerrero (salida)
- Meegan Hart (salida)
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)
Fichajes
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
Rumores
- Fátima Villafuerte (salida)
- Mara Leao (salida)
- Aixa Vigil (fichaje)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Claudio Palza (fichaje)
- Ingrid Herrada (fichaje)
Renovaciones
- Francisco Hervás (confirmado)
- Catherine Flood (confirmado)
- Lucía Magallanes (confirmado)
- Maluh Oliveira (confirmado)
- Karla Ortiz (confirmado)
- Miriam Patiño (negociaciones)
- Daniela Muñoz (negociaciones)
- Seleisa Elisaia (negociaciones)
San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones
Rumores
- Marco Blanco, entrenador (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Marina Scherer (fichaje)
- Aixa Vigil (salida)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Salidas
- Flavia Montes
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
- Andrea Sandoval
Renovaciones
- Pamela Cuya (confirmado)
- Brenda Lobatón (confirmado)
- Ginna López (confirmado)
- Angélica Aquino (confirmado)
Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
- Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan (confirmado)
- Kiara Montes (confirmado)
- Horacio Bastit (DT)
Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovaciones
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Salidas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
Renovaciones
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (negociaciones)
Fichajes
- Andrea Sandoval (confirmado)
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores
Rumores
- Coraima Gómez (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Nicole Pérez
Salidas
- Manuela Sierra
Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Tato Rivero (DT)
Fichajes
- Martín Rodríguez (DT)
Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso, entrenador
- Julibeth Payano
- Allison Holland
Fichajes
- DT Víncius Fernández (confirmado)
Olva Latino: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27
- Alianza Lima
- San Martín
- Universitario
- Géminis
- Regatas Lima
- Atenea
- Circolo
- Deportivo Soan
- Rebaza Acosta
- Olva Latino
- Deportivo Wanka
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato arrancaría en septiembre.
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