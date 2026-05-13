Málaga dejó fuerte comentario sobre su hinchaje por Alianza: "Vergüenza en decir que simpatizo con…"

Natalia Málaga volvió a aparecer ante las cámaras tras la reciente campaña de Deportivo Géminis, que finalizó en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Sin embargo, también tuvo tiempo para conversar con las cámaras del programa 'En Pared', de TV Perú, en medio de una actividad con el equipo máster, donde le consultaron sobre su hinchaje por Alianza Lima.

Durante la entrevista, la exvoleibolista Cinthia Herrera le preguntó por el video que se viralizó en redes sociales, en el que alentaba al elenco íntimo. Ante ello, la entrenadora no dudó en dejar una fuerte respuesta.

Natalia Málaga sobre su hinchaje por Alianza Lima

Herrera puso en ‘aprietos’ a la exvoleibolista de la selección peruana. “Te hemos visto en un video en las redes sociales diciendo ‘Arriba Alianza Lima’ con la camiseta, ¿eso es cierto?.

Ante esta pregunta, la estratega fue directa al señalar que no tiene vergüenza de decir que tiene cercanía con Alianza. “Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que, que simpatizo con el Alianza, he jugado por el Alianza”, señaló, generando los aplausos de sus compañeras, entre ellas Leyla Chihuán y Milagros Moy.

“Yo soy totalmente imparcial y soy muy justa de que si el equipo de Alianza es mejor que el mío o es mejor que el otro, bueno, en buena hora”, complementó.

¿Natalia Málaga seguirá en Deportivo Géminis?

Hace algunas semanas, Luis Linares, presidente de Géminis, afirmó que Natalia Málaga seguirá al mando del equipo en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

“Hemos conversado con Natalia, y ella continúa. Lo único que falta es acordar los números. Ya me pasó su relación de jugadoras. Quiero a esta, esta y esta, pero todavía tenemos que acordar números con Natalia. Yo quiero seguir con Natalia; ella también. Venimos haciendo un trabajo coordinado muy bueno. Ambos quedamos satisfechos con el trabajo. Ella con nuestra labor dirigencial y nosotros con su labor en el campo. ¿Qué más puedo pedir? Nos levantó al equipo. Llegó en un momento preciso (…)”, reveló en una entrevista con Latina TV.