Vivian Baella acusó a Natalia Málaga de 'maltratar' a las jugadoras y ella le respondió: "Eso no va..."

Vivian Baella y Natalia Málaga están enfrascadas en una nueva polémica. Resulta que la exjugadora de vóley acusó a la popular Mala Mala de tener comportamientos bastante excesivos con las jugadoras, cuando en ese entonces era DT de la selección peruana, y señaló que esas actitudes la afectaron bastante e incluso pensó en retirarse.

Ante esto, Natalia Málaga, fiel a su estilo, no se quedó callada y salió a responder con todo a su exdirigida. Además, resaltó que no comparte nada de lo dicho por Vivian Baella y, por el contrario, subrayó que en esta profesión está para conseguir resultados y no para caerle bien a nadie.

“El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia. No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien. Y eso no va a cambiar”, empezó diciendo Natalia Málaga en su comunicado expuesto en redes sociales.

Luego, la popular Mala Mala expuso que pueden cuestionar sus métodos, pero no sus resultados: “El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia. No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien. Y eso no va a cambiar”.

Luego, Natalia Málaga resaltó que ha sido parte de procesos exigentes como jugadora y entrenadora, y que su forma de trabajar siempre estuvo enfocada en competir al máximo nivel.

“Mi trayectoria como deportista y entrenadora ha estado siempre marcada por el compromiso, la disciplina y los resultados representando al Perú en el más alto nivel. He sido parte de procesos exigentes como jugadora y también como entrenadora. Mi forma de trabajar siempre estuvo enfocada en competir, crecer y lograr objetivos. Los resultados de ese proceso son parte de la historia del vóley peruano”, añadió.

Finalmente, la entrenadora dio por cerrado el tema y aseguró que no buscará entrar en polémicas: “Cada persona tiene su propia experiencia, pero también creo que es importante reconocer el contexto completo y el trabajo realizado. Por mi parte, no voy a entrar en polémicas ni en intercambios personales. Doy este tema por cerrado y continúo enfocada en seguir aportando al deporte como siempre lo he hecho”.

¿Qué dijo Vivian Baella sobre Natalia Málaga?

Durante una de las ediciones del programa ‘Bloqueo y punto’, Vivian Baella habló sobre las experiencias vividas bajo las órdenes de Natalia Málaga y detalló que su forma de entrenar no era del agrado de las jugadoras.

“Para serte sincera, al principio a mí sí me chocó bastante, porque de haber pasado de mi entrenador anterior, Hernán Artieda, la forma de entrenar de él, la actitud, la forma de ser era completamente diferente a la de Natalia. Para confesarte, yo pensaba retirarme”, empezó diciendo.

Luego, añadió: “Su forma de expresarse hacia nosotros era tan fuerte que sí, personalmente a mí sí me chocaba. Ya después sabíamos cómo era, entonces entraba por acá y salía por acá, para serte sincera”.