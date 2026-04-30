- Hoy:
- Partidos de hoy
- DIM vs Cusco
- Alianza Atlético vs Macará
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Alianza Lima vs San Martín por la final Liga Peruana de Vóley: entradas, fecha, hora y dónde ver extra game
Alianza Lima vs. San Martín juegan por la final de la Liga Peruana de Vóley. Fecha, horarios, entradas y dónde ver el extra game.
San Martín dio el primer golpe, pero Alianza Lima se recuperó y llevó la final de la Liga Peruana del Vóley al extra game. Ambos equipos demostraron que tienen argumentos para conquistar la corona y los hinchas esperan con ansias vivir este emocionante duelo, que tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
PUEDES VER: Ex DT de la selección peruana cerca de firmar con Universitario: "Cerrando algunos detalles"
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. San Martín por el extra game de la final de la Liga Peruana de Vóley?
Este emocionante partido entre Alianza Lima y San Martín se realizará el domingo 3 de mayo.
Alianza Lima vs. San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley: ¿A qué hora juegan el extra game?
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 6.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín vóley?
La transmisión del extra game entre Alianza Lima y San Martín estará a cargo de Latina (canal 2). Por streaming, el partido estará disponible en la página web de Latina, la de la FPV y el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima vs. San Martín: entradas
Es importante señalar que las entradas para el extra game entre Alianza Lima y San Martín están agotadas.
- Occidente Preferente: S/50,00
- Oriente Preferente: S/40,00
- Sur preferente: S/30,00
- Norte preferente: S/30,00
- General: S/20,00
Alianza Lima vs. San Martín vóley: pronóstico
Alianza Lima es el favorito para coronarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Facundo Morando demostró un juego sólido y sus voleibolistas llegan al extra game en un gran momento. Además, tienen experiencia para disputar este tipo de partidos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90