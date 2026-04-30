Alianza Lima vs San Martín por la final Liga Peruana de Vóley: entradas, fecha, hora y dónde ver extra game

San Martín dio el primer golpe, pero Alianza Lima se recuperó y llevó la final de la Liga Peruana del Vóley al extra game. Ambos equipos demostraron que tienen argumentos para conquistar la corona y los hinchas esperan con ansias vivir este emocionante duelo, que tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. San Martín por el extra game de la final de la Liga Peruana de Vóley?

Este emocionante partido entre Alianza Lima y San Martín se realizará el domingo 3 de mayo.

Alianza Lima vs. San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley: ¿A qué hora juegan el extra game?

Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín vóley?

La transmisión del extra game entre Alianza Lima y San Martín estará a cargo de Latina (canal 2). Por streaming, el partido estará disponible en la página web de Latina, la de la FPV y el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs. San Martín: entradas

Es importante señalar que las entradas para el extra game entre Alianza Lima y San Martín están agotadas.

Occidente Preferente: S/50,00

Oriente Preferente: S/40,00

Sur preferente: S/30,00

Norte preferente: S/30,00

General: S/20,00

Alianza Lima vs. San Martín vóley: pronóstico

Alianza Lima es el favorito para coronarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Facundo Morando demostró un juego sólido y sus voleibolistas llegan al extra game en un gran momento. Además, tienen experiencia para disputar este tipo de partidos.