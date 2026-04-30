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Alianza Lima vs San Martín por la final Liga Peruana de Vóley: entradas, fecha, hora y dónde ver extra game

Alianza Lima vs. San Martín juegan por la final de la Liga Peruana de Vóley. Fecha, horarios, entradas y dónde ver el extra game.

    Jesús Yupanqui
    Alianza Lima enfrentará a la San Martín por el extra game de la final de la Liga Peruana de Vóley.
    Alianza Lima enfrentará a la San Martín por el extra game de la final de la Liga Peruana de Vóley. | FOTO: Alianza Lima vóley y San Martín
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    San Martín dio el primer golpe, pero Alianza Lima se recuperó y llevó la final de la Liga Peruana del Vóley al extra game. Ambos equipos demostraron que tienen argumentos para conquistar la corona y los hinchas esperan con ansias vivir este emocionante duelo, que tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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    ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. San Martín por el extra game de la final de la Liga Peruana de Vóley?

    Este emocionante partido entre Alianza Lima y San Martín se realizará el domingo 3 de mayo.

    Alianza Lima vs. San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley: ¿A qué hora juegan el extra game?

    • Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.
    • México: 4.00 p. m.
    • Chile, Venezuela y Bolivia: 6.00 p. m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín vóley?

    La transmisión del extra game entre Alianza Lima y San Martín estará a cargo de Latina (canal 2). Por streaming, el partido estará disponible en la página web de Latina, la de la FPV y el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

    Alianza Lima vs. San Martín: entradas

    Es importante señalar que las entradas para el extra game entre Alianza Lima y San Martín están agotadas.

    • Occidente Preferente: S/50,00
    • Oriente Preferente: S/40,00
    • Sur preferente: S/30,00
    • Norte preferente: S/30,00
    • General: S/20,00

    Alianza Lima vs. San Martín vóley: pronóstico

    Alianza Lima es el favorito para coronarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Facundo Morando demostró un juego sólido y sus voleibolistas llegan al extra game en un gran momento. Además, tienen experiencia para disputar este tipo de partidos.

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    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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