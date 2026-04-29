- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Atlético Madrid vs Arsenal
- Cienciano vs Atlético Mineiro
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, refuerzos y salidas de HOY
La Liga Peruana de Vóley está por finalizar su temporada y cada uno de los equipos comienza a potenciar su plantel en busca de conseguir sus próximos objetivos.
La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a un paso de bajar su telón. Solo resta la final entre Alianza Lima y San Martín para conocer cómo quedará el podio. Sin embargo, los equipos ya se mueven en el mercado de pases con miras al siguiente torneo, que promete muchas emociones.
Regatas Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Bajas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
Rumores:
- Simone Scherer (fichaje)
Circolo Sportivo Italiano: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovación
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Bajas
- Astrid Ruiz
Refuerzo
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
San Martín: rumores, bajas, fichajes y renovaciones
Rumores
- Entrenador Marco Blanco (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Catherine Flood (fichaje)
Universitario: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
- Coraima Gómez (salida)
- Mara Leao (salida)
- Mirian Patiño (salida)
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT)
Alianza Lima: fichajes, bajas, rumores y salidas
Rumores
- Cristina Cuba (fichaje)
- Doris Gonzáles (salida)
Rebaza Acosta: fichajes, bajas, rumores y salidas
Bajas
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
No olvides revisar tu agenda deportiva
