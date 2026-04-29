Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, refuerzos y salidas de HOY

La Liga Peruana de Vóley está por finalizar su temporada y cada uno de los equipos comienza a potenciar su plantel en busca de conseguir sus próximos objetivos.

Diego Medina
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. | Foto: Composición LÍBERO.
La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a un paso de bajar su telón. Solo resta la final entre Alianza Lima y San Martín para conocer cómo quedará el podio. Sin embargo, los equipos ya se mueven en el mercado de pases con miras al siguiente torneo, que promete muchas emociones.

PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín por el extragame: fecha, hora y canal por la Liga Peruana de Vóley

Regatas Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

Bajas

  • Petra Schwartzman
  • Darlevis Mosquera
  • Katherine Ramírez
  • Shanaiya Aymé
  • Bárbara Frangella

Renovaciones

  • Katheryn Ryan

Rumores:

  • Simone Scherer (fichaje)

Circolo Sportivo Italiano: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovación

  • Eugenia Nosach (negociación)
  • Julieta Holzmaisters (confirmado)

Bajas

  • Astrid Ruiz

Refuerzo

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas

San Martín: rumores, bajas, fichajes y renovaciones

Rumores

  • Entrenador Marco Blanco (fichaje)
  • Fernanda Tomé (salida)
  • Adeola Owokoniran (salida)
  • Simone Scherer (salida)
  • Catherine Flood (fichaje)

Universitario: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Rumores

  • María Paula Rodríguez (salida)
  • Angélica Malinverno (salida)
  • Fátima Villafuerte (salida)
  • Laura Grajales (fichaje)
  • Coraima Gómez (salida)
  • Mara Leao (salida)
  • Mirian Patiño (salida)

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT)

Alianza Lima: fichajes, bajas, rumores y salidas

Rumores

  • Cristina Cuba (fichaje)
  • Doris Gonzáles (salida)

Rebaza Acosta: fichajes, bajas, rumores y salidas

Bajas

  • Natalia Monteiro
  • Mariane Casas

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

